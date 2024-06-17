الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أيمن الرقب: مجلس الحرب الإسرائيلى أصبح دون قيمة بعد انسحاب جانتس

أيمن الرقب
أيمن الرقب

قال أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية، إن مجلس الحرب الإسرائيلي عند تشكيله كان يضم عناصر القوة في الحكومة الإسرائيلية، ولعل أهم هذه العناصر بيني جانتس.

وأشار "الرقب" خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، إلي أن مجلس الحرب الإسرائيلي أصبح دون قيمة بعد انسحاب بني جانتس.

وأضاف أنه بعد أن ترك جانتس لـ"كابينت الحرب" لم يعد له شكل أساسي ودور في صناعة القرار الإسرائيلي، وكان هناك مطالب من بن غفير وسموترتش أن يغطوا الفراغ الذي تركه جانتس، وأن يصبح هناك أعضاء في مجلس الحرب، ولكن نتنياهو واضح أنه ارتقى وقرر حل المجلس، وتشكيل مجلس استشاري جديد مصغر يضم بجانب نتنياهو وزير التخطيط الاستراتيجي، والذي يقال عنه أنه الفتي المدلل لرئيس الحكومة الإسرائيلية.

ونوه إلى أن المجلس المصغر تتمثل وظيفته في القضايا الأمنية والسياسية الحساسة، وهذا يسهم في صد وضحض المطالب التي تريد ضم بن غفير وسموترتش لمجلس الحرب.

أيمن الرقب مطروح للنقاش جانتس انسحاب جانتس استاذ العلوم السياسية القاهرة الإخبارية

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