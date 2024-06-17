الأطفال يرسمون على وجوههم في الأزهر بارك

توافد العديد من المواطنين على حديقة الأزهر بارك بالقاهرة، في الساعات الأولى من ثاني أيام عيد الأضحي المبارك، حيث شهدت حديقة الأزهر زحامًا شديدًا من قبل المواطنين، بهدف الاستمتاع بأجواء عيد الأضحى وقضاء إجازة مميزة.

وتحرص الأسر المصرية على الذهاب إلى المتنزهات والحدائق العامة، لقضاء وقت ممتع والتقاط الصور التذكارية، وهي تعد من أهم خروجات العيد احتفل المواطنين بعيد الفطر في حديقة الأزهر بمحافظة القاهرة، وسط أجواء من الفرحة العارمة الأطفال يرسمون على وجوههم وسط بهجة وفرح وسرور من الأطفال بالملابس الجديدة والألعاب والفرحة مع الأهل والمساحات الخضراء الواسعة واللعب وسط أجواء احتفاليات جميلة بالعيد، واصل الأطفال احتفالاتهم بعيد الفطر في ثاني أيامه، باللعب حيث ركب الأطفال الألعاب المختلفة الموجودة بالحديقة مثل: “المرجيحة والزحاليق"، وجلس زوار الحديقة حول النافورة في ظل ارتفاع درجات الحرارة للاستمتاع بجمال المنظر والتقاط الصور التذكارية بجانبها.

تعد حديقة الأزهر من أشهر الحدائق وأكبرها التي أنشئت حديثا في القاهرة بمساحة 71 فدانا، وتقع في منطقة الدراسة بالقرب من مشيخة الأزهر، تتميز بالنافورات المائية والمطاعم، موقعها المميز يمكن زائريها من رؤية القاهرة من الأعلى بمبانيها التراثية والتاريخية، حيث ترتفع 40 مترًا تقريبا عن المناطق السكانية المجاورة لها، ويمكن اصطحاب الأطفال أقل 4 سنوات مجانا، تتفاوت أسعار التذاكر بها تقع هذه الحديقة في قلب القاهرة، وتُعد من أجمل الحدائق العامة في المدينة؛ حيث تتميز الحديقة بمساحاتها الخضراء الواسعة، وبحيرتها الصناعية، والعديد من الألعاب الترفيهية، مما يجعلها مكانًا مثاليًا لقضاء يوم عائلي ممتع وخصصت إدارة الحديقة عدد من المنافذ لبيع تذاكر الدخول وعلقت تعليمات إرشادية للزائرين عن الممنوعات، وتمركز الأمن الإداري على البوابات لتفتيش الحقائب قبل الدخول.

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