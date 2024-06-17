المصرى للفكر والدراسات: إسرائيل تتعرض لضغوط شديدة داخليًا وخارجيًا

قال محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن هناك استمرارا للعمليات الصهيونية على الشعب الفلسطيني دون تحقيق أي أهداف عسكرية واضحة.

جرائم الاحتلال

وأكد محمد فوزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “إكسترا اليوم”، أن إسرائيل تتعرض لضغوط شديدة داخليًا وخارجيًا، وهذه الأزمات تزيد الضغط على الكيان الصهيوني وحليفتها الولايات المتحدة الأمريكية.

جرائم الكيان الصهيوني

وأضاف في حديثه، أن نتنياهو يحاول بقدر كبير إطالة آمد الحرب من أجل حتى لا يتعرض للمحاكمة قدر المستطاع على كل هذه الانتهاكات الكثيرة التي تعرض لها شعب فلسطين على أيدي هذا الجيش الغاشم.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أكدت أن الاحتلال ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتهما 10 شهداء و73 مصابا، خلال الساعات الـ24 الماضية.