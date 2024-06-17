الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شوارع قنا خالية من المواطنين بسبب ارتفاع درجات الحرارة (صور)

شوارع قنا خالية من
شوارع قنا خالية من المواطنين

شهدت محافظة قنا، اليوم الاثنين، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، عزوف المواطنين من الأهالي على الخروج والاحتفال بالعيد في شوارع مدن ومراكز محافظة قنا، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وخلت الشوارع من المواطنين في ثاني أيام العيد، حيث لم تشهد الشوارع والمتنزهات في محافظة قنا، منذ ساعات الصباح الأولى اليوم، خروج المواطنين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وبرر عددًا من المواطنين ذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وسط توقعات بخروج المحتفلين والاحتفال بالعيد بعد ساعات قليلة، بعد انكسار الموجة الحارة.

ومن المحتمل خروج المواطنين للتنزه على ضفاف كورنيش النيل في مدن ومراكز محافظة قنا، عقب أداء صلاة العشاء، وذلك بعد انخفاض درجات الحرارة التي تخطت الـ 43 درجة مئوية بمحافظة قنا. 

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