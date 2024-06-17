الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ علوم سياسية: بن جفير لا يصلح للانضمام لمجلس الحرب الإسرائيلى

عماد البشتاوي
عماد البشتاوي

قال عماد البشتاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن العنصر الأساسي في مجلس الحرب هو بيني جانتس وحزبه فمن المنطق عمليا أنه لم يعد هناك مجلس حرب، ولذلك فحل المجلس أمر كان لا بد أن يحدث.

وأشار “البشتاوي” خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى أن بنيامين نتنياهو، تحالف مع اليمين المتطرف ليس فقط منذ 7 أكتوبر وإنما منذ ديسمبر 2022، وهو كان التحالف الاضطراري بسبب تحقيق أهداف البقاء في السلطة.

وأضاف أن ضم بن جفير لمجلس الحرب الإسرائيلي، سيتسبب في فقد نتنياهو لشعبيته، بسبب أفكاره التي يلعب على مشاعر الشارع الإسرائيلي ولا يصلح ذلك لقادة بقوة مجلس الحرب الإسرائيلية.

ونوه إلى أنه لو كان مجلس الحرب موجودًا فسيجد نفسه مضطرا لضم بن جفير، وهذا ما سيضعه في موقف محرج داخليًا وأكثر خطورة خارجيًا مع الولايات المتحدة التي أساسًا لم ترحب بتحالف بن جفير وبنيامين نتنياهو.

استاذ علوم سياسية الحرب الإسرائيلي بن جفير مطروح للنقاش القاهرة الإخبارية

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