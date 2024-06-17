الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشكيل يورو 2024.. دي بروين ودوكو يقودان بلجيكا وسلوفينيا بقيادة سكرينيار

دي بروين
دي بروين

أعلن المديريين الفنيين لمنتخبات بلجيكا وسلوفينيا، تشكيلات فريقهما لمباراة اليوم، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بيورو 2024.

ويقود بلجيكا ثنائي مانشستر سيتي كيفين دي بروين وجيريمي دوكو، بينما يلعب في الهجوم تروسارد وروميلو لوكاكو.

تشكيل يورو 2024.. دي بروين ودوكو يقودان بلجيكا.. وسلوفينيا بقيادة سكرينيار

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: كاتسيلس.

خط الدفاع: كاستاني، فاس، ديباست.

خط الوسط: كاراسكو، أونانا، مانجالا، دي بروين.

خط الهجوم: دوكو، لوكاكو، تروسارد.

 

بينما جاء تشكيل سلوفينيا كالآتي:

حراسة المرمى: دوبرافكا.

خط الدفاع: بيكاريك، فافرو، سكرينيار، هانشكو.

خط الوسط: كوتسكا، لوبوتكا، دودا.

خط الهجوم: شرانز، بوسينك، هارسلين.

ويسعى المنتخبان في بدء مشوارهما ببطولة يورو 2024 بأفضل صورة ممكنة.

ويفتقد منتخب بلجيكا، بقيادة المدرب دومينيكو تيديسكو، لخدمات نجمه تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، من قائمة الفريق لبطولة يورو 2024؛ بسبب قلة مشاركاته بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم الجاري.

بينما يخوض منتخب سلوفاكيا هذا اللقاء تحت قيادة المدرب فرانشيسكو كالزونا، الذي توّلى المهمة بعدما كان مديرًا فنيًا لفريق نابولي الإيطالي خلال الثلاث أشهر الأخيرة من الموسم المنصرم 2023-2024.

ويتواجد منتخبا بلجيكا وسلوفاكيا في المجموعة الخامسة من بطولة يورو 2024، والتي تضم كلًا من أوكرانيا ورومانيا.

تشكيل يورو 2024 يورو 2024 دى بروين بلجيكا سكرينيار سلوفينيا

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