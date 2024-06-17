دوري نايل.. الجونة بعشرة لاعبين يتعادل مع البنك الأهلي ويبقيه في صراع الهبوط

تعادل الجونة مع البنك الأهلي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بملعب خالد بشارة في الأسبوع السادس والعشرين لمسابقة دوري نايل ليرتفع رصيد الجونة إلى 31 نقطة ويرتفع رصيد البنك الأهلي إلى 24 نقطة.

انتهى الشوط الأول بتقدم الجونة بهدف سجله صبري رحيل في الدقيقة 31 عندم تصدى لركلة ركنية ومرر كرة عرضية أخذت طريقها إلى المرمى في خطأ فادح للحارس أحمد صبحي .

هاجم البنك الأهلي في بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 52 مرر إسحاق يعقوب الكرة لأحمد مدبولي في الجناح الأيسر مررها عرضية وسددها محمد بسيوني برأسه على يسار الحارس صبحي سليمان مسجلا هدف التعادل للبنك الأهلي.

بعد الهدف واصل البنك الأهلي هجومه وسدد أحمد مدبولي كرة من خارج منطقة الجزاء أبعدها صبحي سليمان..وفي الدقيقة 62 أجرى علاء عبدالعال المدير الفني للجونة التغيير الأول بنزول نور السيد بدلا من أرنود.

أهدر أحمد مدبولي فرصة تسجيل الهدف الثاني للبنك الأهلي عندما تلقى تمريرة أسامة فيصل داخل منطقة والجزاء وسددها بغرابة بعيدا عن المرمى..وفي الدقيقة 66 تصدى عاصم صلاح لاعب البنك الأهلي لركلة حرة خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة بجوار القائم الأيمن.

في الدقيقة 72 احتسب الحكم محمد يوسف خطأ على الجونة نتيجة لمسة يد من أحمد عبد الرسول وبعد العودة لتقنية الفيديو قام بطرد اللاعب وتصدى عاصم صلاح للركلة الحرة وسدد الكرة فوق العارضة.

في الدقيقة 75 مرر إسحاق يعقوب الكرة لمحمد فتحي الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء لكنه سدد فوق العارضة..وفي الدقيقة 78 دفع علاء عبدالعال بسيف شيكا وعبدالله هاشم عبادي بدلا من أحمد محمود وجابريل شيكودي.

في الدقيقة 82 أجرى طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي تغييرين بنزول محمد هلال وكريم بامبو بدلا من عاصم صلاح وأحمد مدبولي وسدد ياو أنور كرة من داخل منطقة الجزاء مرت فوق العارضة.

في الدقيقة 86 دفع طارق مصطفى بمحمود قاعود وعماد فتحي وسيرجي أكا بدلا من أسامة فيصل ومحمد فتحي ومحمد بسيوني ثم دفع علاء عبدالعال بعبد الجواد نعلب وإيمانويل لاكي بدلا من صبري رحيل وأيمن سعد موكا واحتسب الحكم محمد يوسف سبع دقائق وقت بدل ضائع