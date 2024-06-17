الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم أزهرى: ارتفاع الحرارة لم يمنع الحجاج من إتمام فريضة الحج

جريدة الدستور

قال إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، إن حجاج بيت الله ما زالوا مستمرين في تأدية شعائر الحج.

إتمام فريضة الحج

وأكد إبراهيم رضا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “إكسترا اليوم” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هذه الأيام من أشرف أيام الدنيا على الإطلاق، وذلك لأنها تشمل الكثير من المعاني الدينية السامية، ولهذا قال النبي في حديث شريف له: "ما من أيام أحب العمل الصالح فيها إلى الله أكثر من هذه الأيام". 

ارتفاع درجة الحرارة بمكة المكرمة

وتابع: "ارتفاع درجة الحرارة في مكة المكرمة هذا العام لم تمنع الحجاج من الإقبال على المملكة العربية السعودية لإتمام فريضة الحج، ولهذا، كانت البشرى الإلهية في ذلك سقوط الأمطار على الحجاج".

واستطرد: "الحج هو للقادرين ماليًا وبدنيًا على تأدية هذا الركن الإسلامي، وبالتالي ليس هناك حرج على من هم غير قادرين على إتمام الحج". 

عالم ازهري إبراهيم رضا إتمام فريضة الحج اكسترا نيوز اكسترا اليوم

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