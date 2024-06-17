مواعيد عرض حلقات الموسم الثاني من House of the Dragon

انطلقت أمس أولى حلقات الموسم الثاني من المسلسل العالمي "House of the Dragon" والذي يحظى بمتابعة الملايين من الجمهور في مصر والوطن العربي ومختلف دول العالم.

أحداث مسلسل House of the Dragon

وتدور أحداث مسلسل House of the Dragon قرب تعرض ويستروس لحرب أهلية يكون فيها المجلس الأخضر الموالي للملك إيجون في مواجهة مع المجلس الأسود الموالي للملكة رينيرا.

ويعتبر كل طرف من الجانبين أنه الأجدر بالحصول على العرش الحديدي، بحيث تناول المقطع الترويجي وجهتي نظرهما.

مواعيد عرض حلقات الموسم الثانى لـ House of the Dragon

مسلسل House of the Dragon عبر شبكة HBO Max ويتكون من ٨ حلقات فقط وتعرض الشبكة حلقة أسبوعيا في التوقيتات التالية:

الحلقة الأولى طرحت أمس 16 يونيو

الحلقة الثانية تطرح يوم 23 يونيو ومن المقرر أن تصل مدة الحلقة الثانية من الموسم الثانى من مسلسل House of the Dragon إلى 72 دقيقة، ومن المتوقع أن تكون الحلقة الأطول فى حلقات السلسلة بأكملها.

الحلقة الثالثة تطرح يوم 30 يونيو.

الحلقة الرابعة تطرح يوم 7 يوليو.

الحلقة الخامسة تطرح يوم 14 يوليو.

الحلقة السادسة تطرح يوم 21 يوليو.

الحلقة السابعة تطرح يوم 28 يوليو.

الحلقة الثامنة تطرح يوم 4 أغسطس.

يذكر أن مسلسل HOUSE OF THE DRAGON مقتبسة عن رواية النار والدم للكاتب جورج آر آر مارتن

الموسم الأول House of the Dragon

وكان قد انتهى الموسم الأول من مسلسل House of the Dragon في 23 أكتوبر من عام 2022، مع قتل إيموند تارجارين ابن الملك فيسيريس وأليسنت هايتاور لـ لوسيريس فيلاريون ابن الأميرة راينيرا تارجارين.

الجزء الثالث مسلسل House of the Dragon

بذكر ان منتجي المسلسل قرروا بدء تصوير حلقات الموسم الثالث من House Of The Dragon في نهاية عام ٢٠٢٤ حتى لا يتأخر عرضه على الشاشة مثل ما حدث مع الموسم الثاني، الذي تأخر عرضه حوالي عاميين.