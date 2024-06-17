الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما هي أبرز تداعيات الحرب على الداخل الإسرائيلي؟

غزة
غزة

تسلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على تداعيات الحرب في الداخل الإسرائيلي، حيث ارتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا إلى 644 ضابطًا وجنديًا منذ اندلاع الصراع في قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، بما في ذلك 293 قتيلًا في المعارك البرية في غزة.

ووفقًا للتقارير، فإن البيانات تشير أيضًا إلى أن عدد الجنود المصابين في المعارك البرية في غزة منذ 27 أكتوبر الماضي وصل إلى 1848 جنديًا، وأكدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن 69 قائدًا عسكريًا قتلوا منذ بدء النزاع في غزة في أكتوبر الماضي.

وذكر راديو الجيش الإسرائيلي أن بين القتلى 4 برتبة كولونيل، وستة برتبة مقدم، و39 قائد كتيبة، و13 قائد سرية، وسبعة ضباط آخرين.
 

 

txt

إسرائيل على حافة النار.. انقسامات وضغوط كبرى على نتنياهو لإنهاء حرب غزة



وكشفت التقارير الإسرائيلية أن أكثر من 10 آلاف جندي في الجيش الإسرائيلي يعانون من إصابات جسدية ونفسية منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023. 

وفي ظل اتساع الصدمة بين الإسرائيليين افتتح الجيش مركزين للصحة النفسية جنوب إسرائيل، بالإضافة إلى مركز اتصال هاتفي يعمل فيه علماء نفس وأطباء نفسيون وهم في خدمة الاحتياط. 

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، فإنه منذ السابع من أكتوبر الماضي، يستقبل الخط الساخن للإسعاف النفسي أكثر من ثلاثة آلاف مكالمة يوميًا، مقارنة بـ 700 إلى 800 مكالمة في اليوم العادي.

ووفقًا لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، تم تسريح 90 جنديًا إسرائيليًا من الخدمة بسبب مشاكل نفسية منذ بدء الحرب على غزة. وأضافت الصحيفة أن "1600 جندي إسرائيلي عانوا من صدمات الحرب وأعراض التوتر"، كما بينت أن هناك ثلاثة آلاف جندي إسرائيلي تواصلوا مع خط المساعدة المعني بالصحة النفسية.

تداعيات الحرب الجنود الإسرائيليين الداخل الإسرائيلي غزة إسرائيل

الأكثر قراءة

بائع غزل البنات يتحول إلى أيقونة بعد رمى بضاعته يأسًا: "كان نفسى أفرح أولادى"

بائع غزل البنات بسوهاج: "ناس كتير كلمتنى تساعدنى لكن كله كلام مفيش فعل"

طبقًا لنصوص الدستور.. ماذا لو رفض مجلس النواب الحكومة الجديدة؟

طرح وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. الشروط والمستندات المطلوبة

مصدر أمنى يكشف حقيقة اختفاء سيدتين مصريتين ضمن بعثة الحج

عجل يهرب من الذبح بمحافظة الفيوم ويُلقى بنفسه فى البحر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

لواء. محسن الفحام

صناعة السياحة.. صناعة السعادة

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

صور

احتفال المصريين بالعيد حديقة الحرية وقصر النيل

الأزهر بارك.. وجهة ساحرة للراحة والاستجمام فى عيد الأضحى

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

النرويج تحذر من خطر انهيار السلطة الفلسطينية هذا الصيف

"الأونروا": الأعمال العدائية مستمرة فى رفح رغم الوعود الإسرائيلية بوقف تكتيكى

مستشار بايدن يصل إسرائيل وسط تحذيرات من احتمال تصاعد الاشتباكات مع حزب الله