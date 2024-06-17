ما هي أبرز تداعيات الحرب على الداخل الإسرائيلي؟

تسلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على تداعيات الحرب في الداخل الإسرائيلي، حيث ارتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا إلى 644 ضابطًا وجنديًا منذ اندلاع الصراع في قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، بما في ذلك 293 قتيلًا في المعارك البرية في غزة.

ووفقًا للتقارير، فإن البيانات تشير أيضًا إلى أن عدد الجنود المصابين في المعارك البرية في غزة منذ 27 أكتوبر الماضي وصل إلى 1848 جنديًا، وأكدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن 69 قائدًا عسكريًا قتلوا منذ بدء النزاع في غزة في أكتوبر الماضي.

وذكر راديو الجيش الإسرائيلي أن بين القتلى 4 برتبة كولونيل، وستة برتبة مقدم، و39 قائد كتيبة، و13 قائد سرية، وسبعة ضباط آخرين.







وكشفت التقارير الإسرائيلية أن أكثر من 10 آلاف جندي في الجيش الإسرائيلي يعانون من إصابات جسدية ونفسية منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

وفي ظل اتساع الصدمة بين الإسرائيليين افتتح الجيش مركزين للصحة النفسية جنوب إسرائيل، بالإضافة إلى مركز اتصال هاتفي يعمل فيه علماء نفس وأطباء نفسيون وهم في خدمة الاحتياط.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، فإنه منذ السابع من أكتوبر الماضي، يستقبل الخط الساخن للإسعاف النفسي أكثر من ثلاثة آلاف مكالمة يوميًا، مقارنة بـ 700 إلى 800 مكالمة في اليوم العادي.

ووفقًا لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، تم تسريح 90 جنديًا إسرائيليًا من الخدمة بسبب مشاكل نفسية منذ بدء الحرب على غزة. وأضافت الصحيفة أن "1600 جندي إسرائيلي عانوا من صدمات الحرب وأعراض التوتر"، كما بينت أن هناك ثلاثة آلاف جندي إسرائيلي تواصلوا مع خط المساعدة المعني بالصحة النفسية.