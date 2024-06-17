رومانيا تسحق أوكرانيا بثلاثية في أمم أوروبا 2024

سحق منتخب رومانيا نظيره منتخب أوكرانيا في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024، بثلاثة أهداف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم منتخب رومانيا بهدف دون رد.

وفرض المنتخب الأوكراني استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، وضغط من الدقائق الأولى لتسجيل هدف مبكر وفرض سيطرته على مجريات اللعب، وبادله المنتخب الروماني الأداء الهجومي ومحاولة خلق الفرص لتهديد المرمى.

وشهدت الربع ساعة الأولى من الشوط الأول سيطرة شبه كاملة من لاعبي أوكرانيا على مجريات اللعب وضغطوا على دفاعات رومانيا لحرمانهم من الخروج بالكرة وبناء اللعب.

وأخطأ الحارس الأوكراني أندريه لونين، في تمرير الكرة من ركلة مرمى ووصلت الكرة أمام دينيس مان، ومررها لزميله نيكولا ستانسيو الذي سددها قوية على يمين لونين وسكنت الشباك معلنة عن أول أهداف رومانيا في الدقيقة 29.

واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا المنتخبين خلال الدقائق التالية من عمر الشوط الأول، وحاول لاعبو رومانيا تسجيل الهدف الثاني وتأمين تقدمهم.

وعلى الجانب الآخر، اتسمت المحاولات الهجومية لمنتخب أوكرانيا بالتسرع والرعونة في إنهاء الهجمات وهو ما قلل من خطورتهم على المرمى في الشوط الأول.

وسدد لاعبو منتخب رومانيا كرتين على المرمى من 4 محاولات، فيما لم يسدد لاعبو أوكرانيا أي كرة على المرمى من محاولاتهم الـ4.

واستحوذ لاعبو منتخب أوكرانيا على مجريات اللعب بنسبة 67% مقابل 33% لصالح منتخب رومانيا.

واستمر استحواذ لاعبي منتخب أوكرانيا على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، وكذلك استمر فريق رومانيا على نفس مستوى الخطورة الهجومية الذي قدمه في الشوط الأول من المباراة.

وضغط لاعبو رومانيا لتسجيل الهدف الثاني وتعزيز تقدمهم في النتيجة، فيما حاول لاعبو منتخب أوكرانيا تثبيت أقدامهم أمام ضغط رومانيا وتسجيل هدف التعادل.

وسجل رازفان مارين الهدف الثاني لمنتخب رومانيا في الدقيقة 53 من تسديدة من خارج منطقة الجزاء غالطت الحارس لونين وسكنت الشباك.

وأضاف دينيس دراجوس الهدف الثالث لمنتخب رومانيا في الدقيقة 57 بعد ركلة ركنية لمنتخب بلاده نفذت قصيرة وذهبت الكرة لدينيس مان داخل منطقة الجزاء ومررها لدراجوس الذي حول الكرة في الشباك.

واستمرت المحاولات الهجومية من كلا الفريقين في الدقائق التالية من عمر المباراة للوصول للشباك وتسجيل الهدف الرابع لمنتخب رومانيا أو هدف تقليص الفارق لمنتخب أوكرانيا.

وسدد لاعبو منتخب رومانيا 5 كرات على المرمى من 10 محاولات وخرجت 3 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين، مقابل تسديدة من 11 محاولة لمنتخب أوكرانيا وخرجت 5 كرات من الملعب واعترض الدفاع 5 تسديدات.

واستحوذ لاعبو منتخب أوكرانيا على مجريات اللعب بنسبة 68% مقابل 32% لصالح منتخب رومانيا.