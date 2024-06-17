الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البلطي بين 45 و65 جنيه.. أسعار الأسماك في الأسواق اليوم

سمك
سمك

شهدت أسعار الأسماك اليوم استقرارا في الأسواق حيث تراوح سعر السمك البلطي الكبير ما بين 45 و64 جنيهًا للكيلو، فيما تراوح سعر السمك البلطي الوسط ما بين 58 و60 جنيهًا للكيلو.

 

أسعار السمك اليوم

سُجِّلَ سَعْرُ السمك الفلية بلطيًّا ما بين 50 و250 جنيهًا، بينما سُجِّلَ سَعْرُ السمك البوري الكبير الحجم ما بين 100 و140 جنيهًا للكيلو. وسُجِّلَ سَعْرُ السمك البوري الصغير الحجم ما بين 85 إلى 95 جنيهًا للكيلو.

 

سعر كيلو السمك 

تتراوح أسعار السمك البربون الكبير الحجم بين 80 و130 جنيهًا للكيلو، بينما تتراوح أسعار السمك البربون الصغير الحجم بين 50 و70 جنيهًا للكيلو. وسجل سعر كيلو السمك الوقار 190 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو السمك القاروص 196 جنيهًا.

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سعر الكابوريا اليوم


وسجل سعر سمك الكابوريا 61 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر قشر بياض بـ135 جنيهًا للكيلو وسجل سعر كيلو السبيط بـ350 جنيهًا وسجل سعر المرجان الكيلو بـ100 جنيهات، وسجل سعر السردين المجمد: الكيلو بـ53 جنيهًا.

وبلغ سعر الماكريل المجمد: الكيلو 150 جنيها، وسجل سعر كيلو المكرونة سويسى: من 80 إلى 140 جنيه، وسجل سعر كيلو المكرونة مجمدة: من 30 إلى 60 جنيه.

وكان كشف الدكتور صلاح مصيلحي رئيس جهاز تنمية وتطوير البحيرات والثروة السمكية، أن ارتفاع أسعار الأسماك يرجع إلى وقف الصيد خلال شهري أبريل ومايو في البحر الأحمر وخليج السويس كذلك وقف الصيد في بحيرة السد أسوان "ناصر" كما تبدأ الزراعة في المزارع السمكية خلال شهري مارس وأبريل، وتبدأ الحصاد في شهري يوليو وأغسطس من العام حتى شهر فبراير من العام المقبل وأن ارتفاع أسعار الأعلاف يزيد من ارتفاع أسعار الأسماك أيضا حيث أن الاستزراع السمكي يعتمد عليه 80% من الإنتاج للأسماك في مصر.

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