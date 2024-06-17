الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرفي على فوائد النخاع التجميلية للشعر

الشعر
الشعر

تتساءل الكثير من النساء عن كيفية الاعتناء بشعرهن في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة التي تعمل على تقصف الشعر وتجعده وسقوطه.
ومن الوصفات التجميلية المجربة للشعر والتي تعمل على الحفاظ على إطالة الشعر وتمنع سقوطه وتجعده هي وصفة النخاع.
وفي هذا السياق يستعرض “الدستور” في التقرير التالي فوائد النخاع التجميلية للشعر.

 

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ما هو نخاع العظم؟


نخاع العظم مادة هلامية بيضاء توجد في عظام المواشي، وهي من أكثر العناصر المفيدة للجسم حيث تحتوي على نسبة عالية من البروتينات التي تغذي الجسم كله، بالإضافة إلى غيرها من المواد التي تدخل في صناعة الكثير من وصفات التجميل للشعر.

 

فوائد نخاع العظم للشعر:
لنخاع العظم العديد من الفوائد للشعر، والتي من أبرزها:

- يساعد على إنبات الشعر خاصة في المناطق التي يكون فيها الشعر ضعيف. 
- يزيد من نعومة الشعر، ويحافظ عليه من مشاكل التشابك. 
- يمنح الشعر لمعاناً، وصحة. 
- يعيد للشعر الحيوية والنضارة. 
- يمنع تساقط الشعر. 
- يعمل على زيادة طول الشعر ويمنع تقصفه.
- يعمل على ترطيب الشعر الجاف. 
- يعمل على تنعيم الشعر وفرده بما يسهل تسريحه. 
- يعمل على تحفيز بصيلات الشعر على النمو، فهو حل فعال في إنبات الشعر والتخلص من مشاكل التساقط والصلع والفراغات. 
- يعمل على بناء الجدار الخارجي لخصلات الشعر وتغليفها، مما يزيد قوتها. 
- يعالج مشاكل فروة الرأس، ويحسن سير الدورة الدموية فيها، مما يغذي الشعيرات الدموية.
- يعمل على زيادة طول الشعر.

 

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طريقة استخدام نخاع العظم للشعر:


من أجل الحصول على أفضل الفوائد من نخاع العظم، يتم استخدام زيت نخاع العظام، والذي يمكن تحضيره في المنزل،

اولا:
قبل استخدامه يتم غسل الشعر او جعله مندي.

ثانيا: 
تذويب كمية تساوي ملعقة كبيرة أو أكثر من ذلك حسب الحاجة من نخاع العظم.

ثالثا: 
خلط النخاع مع ملعقة كبيرة من العسل، والقليل من الزيت الخاص بالشعر، مثل زيت الزيتون، أو زيت اللوز، أو زيت جوز الهند.

رابعا: 
وضع الخليط على الشعر من الجذور وحتى الأطراف، ويفضل أن تتكرر هذه الطريقة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

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