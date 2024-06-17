بورسعيد تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين على الشواطئ (صور)

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن محافظة بورسعيد شهدت توافد الآلاف من أبناء المحافظة وزائريها على شاطئ بورسعيد في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء من الفرح والسرور والبهجة في شوارع وميادين المحافظة.

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انتشرت فرق الإنقاذ بطول الشاطئ، مع التأهب المستمر للتعامل مع أي طارئ، وأشار المحافظ إلى أنه تم رفع كفاءة شاطئ بورسعيد استعدادا لاستقبال ضيوف المحافظة ومواطنيها خلال عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أنه تم تكليف الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف التواجد الميداني والمتابعة اللحظية على مدار الساعة لأي مشكلة قد تطرأ خلال أيام عيد الأضحى المبارك لسرعة حلها، والتشديد علي تكثيف أعمال النظافة أولا بأول على مستوى الأحياء ومدينة بورفؤاد.

هذا وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في وقت لاحق، عن أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومدينة بورفؤاد ومديريات الخدمات؛ لم تتلقَ أي إخطارات أو شكاوى خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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