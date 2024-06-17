النيابة تعاين حريقًا ضخمًا التهم 4 منازل فى قنا

بدأت النيابة العامة بمحافظة قنا، في معاينة الحريق الضخم الذي التهم 4 منازل وتسبب في نفوق مواش بأول شارع معبد دندرة في قنا، وذلك بعدما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، فيما انتقلت سيارات الإسعاف ونقلت المصابين للمستشفى.

وكان قد أصيب شخصان بحروق، اليوم الإثنين، ونفوق مواش إثر حريق ضخم نشب داخل 4 منازل أول شارع معبد دندرة، في مركز قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل 4 منازل ونفوق مواش في قرية دندرة، التابعة لدائرة مركز قنا.

وانتقلت قوات الحماية المدنية في قنا إلى مكان الواقعة وتبينت إصابة شخصين أبناء خالة بحروق ونفوق مواش إثر نشوب حريق داخل 4 منازل في قرية دندرة مركز قنا.

وجار السيطرة على الحريق من قبل سيارات الإطفاء وتقرر نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر المحضر وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات التي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب نشوب الحريق.