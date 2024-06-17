الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز

وزير الزراعة يشدد على ضرورة مواصلة تقديم الخدمات للمواطنين بشكل جيد خلال عيد الأضحى

السيد القصير
السيد القصير

شدد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة مواصلة تقديم الخدمات للمواطنين ومتابعة سير العمل الخدمي بشكل جيد خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، تم في إطار الحرص على جودة العمل، متابعة خطة العمل في معامل ووحدات معهد بحوث الصحة الحيوانية طوال العطلة الرسمية.

وقامت الدكتورة سماح عيد، وكيل المعهد للتشخيص المعملي وصحة الأغذية، بمتابعة العمل في الوحدات والمعامل التابعة للمعهد، وهنأت الباحثين والعاملين على اجتهادهم واخلاصهم في العمل، كما قدمت لهم الشكر وأشادت بكفاءتهم والتزامهم.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن المجازر استقبلت 9700 ذبيحة من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، وتم ذبحها تحت إشراف أطباء الهيئة ومديريات الطب البيطري في المحافظات. كما لفت إلى أن جميع المجازر تقدم خدمات ذبح الأضاحي مجانًا للمواطنين.

-ثان أيام عيد الأضحى المبارك الصحة الحيوانية يقدم خدماته للمواطنين والمجازر تستقبل مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي 2008

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