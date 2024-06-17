تعرف على موعد قبض معاشات ومرتبات شهر يوليو 2024

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 بعد تبكيرها، بينما يتم قبض معاشات ذات الشهر في موعدها المحدد من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد قبض معاشات ومرتبات شهر يوليو 2024.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

أعلنت وزارة المالية عن تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024، ووفق شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، يبدأ صرف مرتبات شهر يوليو يوم 18 من الشهر نفسه، على أن تكون المتأخرات أيام 8، 10، 11 يوليو المقبل.

ويستطيع العاملون في الدولة صرف مرتبات شهر يوليو 2024، من ماكينات الصراف الآلي في الموعد الذي حددته وزار ة المالية بعد تبكيرها صرف المرتبات.

وكان الموظفون قد بدأوا في صرف مرتبات شهر يوليو 2024 والتي كان يتم تطبيقها في يوليو من كل عام، بينما تم تبكيرها هذا العام ليتم تطبيقها في مارس الماضي بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندة الموظفين في تخطى الأزمة المالية التي أثرت على الأسعار.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024، والتي يتم صرفها في موعدها المحدد من كل شهر، حيث يتم صرف صرف معاشات شهر يوليو 2024 في الاول من شهر يوليو 2024 والذي يوافق يوم الاثنين.

ويتم صرف معاشات شهر يوليو 2024 بالزيادات التي أقرتها الدولة وتم صرفها مبكرًا في شهر مارس بدلًا من موعدها الأصلي في شهر يوليو المقبل، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندة أصحاب المعاشات وسط الزيادة المستمرة في أسعار السلع الغذائية.

و ويتم توفير صرف المعاشات الخاصة بشهر يوليو المقبل من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.