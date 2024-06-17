الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على موعد قبض معاشات ومرتبات شهر يوليو 2024

جريدة الدستور

 حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 بعد تبكيرها، بينما يتم قبض معاشات ذات الشهر في موعدها المحدد من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد قبض معاشات ومرتبات شهر يوليو 2024. 

 

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

 

 أعلنت وزارة المالية عن تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024، ووفق شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، يبدأ صرف مرتبات شهر يوليو يوم 18 من الشهر نفسه، على أن تكون المتأخرات أيام 8، 10، 11 يوليو المقبل.

تعرف على موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للموظفين

موعد صرف مرتبات المعلمين شهر يونيو 2024

ويستطيع العاملون في الدولة صرف مرتبات شهر يوليو 2024، من ماكينات الصراف الآلي  في الموعد الذي حددته وزار ة المالية بعد تبكيرها صرف المرتبات.

 

وكان الموظفون قد بدأوا في صرف مرتبات شهر يوليو 2024 والتي كان يتم تطبيقها في يوليو من كل عام، بينما تم تبكيرها هذا العام ليتم تطبيقها في مارس الماضي بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندة الموظفين في تخطى الأزمة المالية التي أثرت على الأسعار.

بعد تبكيره 5 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

تعرف على موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للموظفين

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 

 

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024، والتي يتم صرفها في موعدها المحدد من كل شهر، حيث يتم صرف صرف معاشات شهر يوليو 2024 في الاول من شهر يوليو 2024 والذي يوافق يوم الاثنين.

ويتم صرف معاشات شهر يوليو 2024 بالزيادات التي أقرتها الدولة وتم صرفها مبكرًا في شهر مارس بدلًا من موعدها الأصلي في شهر يوليو المقبل، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندة أصحاب المعاشات وسط الزيادة المستمرة في أسعار السلع الغذائية.

 و ويتم توفير صرف المعاشات الخاصة بشهر يوليو المقبل من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

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حقيقة زيادة المعاشات يوليو 2024 وموعد الصرف

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بعد نشرها في الجريدة الرسمية.. تفاصيل زيادة المعاشات

مرتبات شهر يوليو وزارة المالية قبض معاشات صرف معاشات شهر يوليو الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف المعاشات موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

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