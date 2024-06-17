تفاصيل إنشاء لوبى من أجل عودة الاستيطان فى غزة

أعلن النائبان في الكنيست الإسرائيلي، ليمور سون وتسفي سوكوت، صباح اليوم، أنهما سيشكلان "لوبي من أجل عودة الاستيطان في قطاع غزة".

وأعلن الاثنان أن إطلاق هذا اللوبي سيتم يوم الثلاثاء في الكنيست، بحضور الوزراء وأعضاء الكنيست وآخرين.

عودة الاستيطان في غزة

ووفقا لما نقلته صحيفة هآرتس الاسرائيلية فقد جاء في بيان صحفي باسم سون هار وسكوت: "بعد الانسحاب من غزة قبل 19 عامًا والإرهاب الذي أعقبه، يرى اللوبي الاستيطان اليهودي في قطاع غزة خطوة ضرورية لحماية أمن إسرائيل وضمان مستقبلها". ووفقا لهم، "فقط من خلال الوجود الكثيف للمستوطنات اليهودية في جميع أنحاء غزة سيكون من الممكن منع استمرار التهديدات الإرهابية وردع العدو".

وتشير الرسالة أيضًا إلى المحتجزين، وتقول إن إنشاء اللوبي هو "خطوة ضرورية للضغط على حماس من أجل إطلاق سراحهم، على أساس أنه إذا أدركت حماس أنه، بالإضافة إلى (خسارة) الحكم في غزة، فإنها أيضًا على وشك إطلاق سراحهم".



الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شخصًا على حاجز عسكرى فى مخيم جنين

هذا وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت شخصا على حاجز عسكري في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وتفيد التقارير أيضًا بأن القوات الإسرائيلية قامت بمداهمة، وأقامت حواجز عسكرية مؤقتة، في قرية تقع شرق جنين.

نتنياهو يحل حكومة الحرب بعد خروج بيني جانتس

بعيدًا عن المؤتمر الصحفي، علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد علنًا على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحل حكومة الحرب بعد خروج بيني جانتس من ائتلافه الحاكم. ونشر لابيد على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: وبدلا من حل حكومة الحرب، ينبغي حل الحكومة.

وفي السياق ذاته، يقول ديفيد منسر إنه لم ير أي علامة على أن حماس ستوقف القتال أيضًا خلال فترات التوقف التكتيكية التي قال الجيش الإسرائيلي إنها ستحدث خلال هجومه البري في إسرائيل.