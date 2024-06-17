الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله .. كواليس لقاء المبعوث الأمريكي بنتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

التقى المبعوث الأمريكي الخاص عاموس هوشستين برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس يوم الاثنين، حسبما ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان.

ولم يذكر البيان تفاصيل ما تمت مناقشته في الاجتماع، لكن زيارة هوشستين تأتي في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن الجهود الدبلوماسية لمحاولة منع تصعيد الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله.

وأضاف البيان أن “الاجتماع حضره وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس الأركان الحاخام تساحي برافرمان، والأمين العام العسكري لرئيس الوزراء رومان جوفمان، والمستشار السياسي أوفير فليك، ونائبة السفير الأمريكي لدى إسرائيل ستيفاني هاليت”.

تصاعد الأحداث بين إسرائيل وحزب الله 

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تصاعد الحرب بين إسرائيل وحزب الله.. ماذا حدث الليلة الماضية فى لبنان؟

القتال الأخير بين إسرائيل وحزب الله، وهو جماعة شبه عسكرية قوية تدعمها إيران وتعمل انطلاقاً من جنوب لبنان، كان قد أشعل شرارته هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس والحرب التي تلت ذلك في غزة. وأعرب حزب الله عن دعمه لحماس ويقول إنه يقاتل دعما للشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل، تقول وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن 193 من موظفيها قتلوا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر.

"غزة هي أخطر الأماكن في العالم بالنسبة لعمال الإغاثة. منذ بدء الحرب، قُتل 193 من زملاء الأونروا – وهو أعلى عدد من القتلى في تاريخ الأمم المتحدة”، غردت الوكالة يوم الاثنين، حسبما افادت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير صادر لها اليوم الاثنين. 

"وعلى الرغم من ذلك، يواصل زملاؤنا العمل لدعم الأسر وتقديم المساعدة وسط الأزمة الإنسانية الأليمة."

وأضافت الوكالة أنها تعمل في أصعب الظروف وأن منشآتها مستمرة في الاستهداف.

واتهمت إسرائيل حماس والجماعات المسلحة الأخرى مرارا وتكرارا بالتواجد وسط السكان المدنيين، ونفت أيضا استهداف البنية التحتية المدنية.

نتنياهو إسرائيل المبعوث الأمريكي جماعة حزب الله تصاعد التوترات

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