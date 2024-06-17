الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إكسترا نيوز" ترصد احتفالات المصريين في ممشى أهل مصر

ممشى أهل مصر
ممشى أهل مصر

رصدت قناة “إكسترا نيوز” مظاهر احتفال الشعب المصري في ممشى أهل مصر، حيث يقبل المواطنين على هذا المكان في عيد الأضحى من أجل الاستمتاع بهذا التوقيت قدر المستطاع.

الاحتفال بعيد الأضحى 

وعبر المواطنين عن سعادتهم البالغة بالوقت الذي يتواجدون به داخل ممشى أهل مصر، خاصة وأن هذا المكان به كافة الأنشطة الترفيهية التي تناسب هذا الاحتفال من كل عام.

الإقبال على الحدائق العامة 

وقالت مواطنة، إن ممشى أهل مصر دليل على المظهر الحضاري الجذاب من حيث التصميم والهدوء، هذا علاوة عن توافر كافة الوسائل الترفيهية والخدمية داخل هذا المكان الرائع.

 

اكسترا نيوز قناة اكسترا نيوز الاحتفال بعيد الأضحى الإقبال على الحدائق

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