الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس البحوث الزراعية يتفقد محطة الجميزة

جريدة الدستور

واصلت الجهات الخدمية والإنتاجية والبحثية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العمل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار العمل لتسهيل التعامل مع تلك الجهات، وتذليل العقبات التي تواجه المتعاملين.

وقام الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، برفقة الدكتور خالد أبو شادي مدير مديرية الزراعة بالغربية، بزيارة محطة البحوث الزراعية بالجميزة ومزرعة قطاع الإنتاج ومشاتل القرشية، حيث تم تفقد برامج بحوث الذرة الشامية والقطن والأرز، والوقوف على حالة البرامج البحثية الصيفية والإكثارات.

وأكد رئيس المركز على ضرورة تفعيل دور المراكز الإرشادية، حيث يتم بدء العمل بخمس مراكز إرشادية في محافظة الغربية، يضم كل مركز إرشادي باحثين متخصصين في الإرشاد الزراعي وأمراض النبات ووقاية النبات، وذلك حتى استكمال باقي المراكز الإرشادية في المحافظة. كما دعا إلى سرعة تعميم التجربة في المراكز الإرشادية في جميع المحافظات، لتقديم الدعم الفني والإرشاد للمزارعين، وتسهيل التواصل الدائم معهم.

وفي السياق، أكد الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي المصري، مواصلة مهندسي الحجر الزراعي  العمل ليل نهارًا في ايام العيد، سواء بالإدارة المركزية، او بالموانئ والمنافذ المختلفة، وذلك حفاظا على انسياب الصادرات المصرية لدول العالم، والحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.

رئيس البحوث الزراعية يتفقد محطة الجميزة ومهندسو الحجر الزراعى الموانئ

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