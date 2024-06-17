الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أصالة تطرح أحدث أغانيها "إنسان" من ألبوم "ثم أنا"

أصالة
أصالة

طرحت الشركة المنتجة لألبوم النجمة أصالة ، الجديد  كليب "إنسان" وهو أول أغاني ألبومها الجديد الذي يحمل اسم “ثم أنا” والمقرر طرح أغانيه تباعا خلال أشهر الصيف حيث يتضمن الألبوم 10 أغنيات بلهجات مختلفة. 

كليب إنسان لأصالة نصري باللهجة العراقية تم طرحه عبر جميع المنصات الإلكترونية ومنها موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى. 

وحقق كليب إنسان ما يقرب من 500 الف مشاهدة خلال ساعة واحدة فقط من طرحه. 

وكليب إنسان لأصالة نصري، من كلمات محمد الترك، وألحان كرار شريف، وتوزيع موسيقي علي روني. 

حفل أصالة باسبانيا 

وتحيى النجمة أصالة حفلا غنائيًا فى ماربيا أرينا فى إسبانيا، يوم الجمعة 26 يوليو الشهر المقبل، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

وشارفت  أصالة على الانتهاء من  ألبومها الجديد، ومن المقرر أن تطرحه قريبًا، وانتهت من تسجيل معظم  أغانى ألبومها الجديد. 

يذكر أن النجمة أصالة تتر مسلسل مليحة، بعنوان "أصحاب الأرض"، مصحوبا بالترويدة للفلكور الفلسطيني، وكليب الأغنية من ألحان حسين نازك، وتوزيع أحمد ضياء، وميكس ماستر أسامة الهندى، فكرة وإخراج عادل رضوان.

وطرحت مؤخرًا النجمة أصالة نصرى، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "صندوق" على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات رامي قحطان كوسا، ألحان وتوزيع يزن الصباغ، والكليب من إخراج حسن غدّار.

كما طرحت أصالة نصري أغنيتها "جنة الحب" عبر يوتيوب وبعض المنصات الإلكترونية الغنائية، الأيام الماضية وهي من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد، توزيع الموسيقى نور هاشم.

وكانت المطربة أصالة طرحت عددًا من الأغاني الجديدة منها أغنية الأخبار الحلوة، وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمود سليم، الملحن كريم أحمد، الموزع الموسيقي كريم أسامة، مهندس الصوت محمد صقر.

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