ضحك ولعب.. حديقة الفرنساوي بالسويس كامل العدد فى ثاني أيام عيد الأضحى (صور)

ساعات من الفرحة واللعب قضاها الآلاف من أبناء محافظة السويس، بحديقة الفرنساوي العريقة، فى ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

حيث بدأ الإقبال على الحديقة مع الانكسار التدريجي لأشعة الشمس عصر اليوم الاثنين، وسط أجواء من البهجة والسرور.

وشهدت حديقة الفرنساوي بمنطقة بورتوفيق إقبالًا كثيفًا من أهالي محافظة السويس، الذين توافدوا لقضاء وقت ممتع وسط المساحات الخضراء والأشجار العتيقة، والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية التي سادت المكان.

لوحة فنية

وتحولت الحديقة إلى لوحة فنية طبيعية حية، حيث افترش العائلات والأصدقاء الأرض على العشب الأخضر، ونصبوا خيامهم، وارتسمت على وجوههم ابتسامات عريضة تعكس بهجة العيد.

وانطلق صخب ضحكات الأطفال يملأ أرجاء المكان، بينما انشغلوا بالألعاب المختلفة، من كرة القدم وسباق الدراجات، تاركين وراءهم هموم الحياة اليومية، لينغمسوا في عالم من البهجة والمرح.

على الربابة

وبينما انشغل الأطفال بالألعاب، التفّ الكبار والصغار حول عازف الربابة الذي قدم معزوفات تراثية جميلة، أدخلت البهجة والسرور على قلوب الحاضرين، وذرفت دموع الفرح من عيون البعض، مستحضرين ذكريات العيد الماضي وأجوائه الدافئة.

وعبّر العديد من زائري الحديقة عن سعادتهم الغامرة بقضاء أوقات ممتعة في هذا المكان الجميل، مؤكدين أن حديقة الفرنساوي أصبحت وجهتهم المفضلة لقضاء العطلات والأعياد.

آراء الرواد

وقال محمد حامد، موظف: "نحرص على الحضور إلى حديقة الفرنساوي في كل مناسبة، فهي متنفس حقيقي لنا ولعائلاتنا، ونستمتع هنا بالأجواء الجميلة والفعاليات المميزة التي تقام فيها".

وأضافت علياء السيد، ربة منزل: "الحديقة أصبحت أجمل بكثير بعد التطوير الذي شهدته مؤخرًا، ونشكر القائمين على إدارتها على جهودهم في توفير بيئة مناسبة لقضاء وقت ممتع".

تجدر الإشارة إلى أن حديقة الفرنساوي تعد من أقدم وأشهر الحدائق في مدينة السويس، وتتميز بموقعها المميز على ضفاف قناة السويس، ومساحاتها الخضراء الواسعة، وأشجارها العتيقة، مما يجعلها وجهة مثالية لقضاء أوقات هادئة والاسترخاء بعيدًا عن صخب المدينة.

Screenshot_2024-06-17-16-56-23-85_c1ebbaff44ba152fb7f7c2e1f7129fd1

Screenshot_2024-06-17-16-57-18-02_c1ebbaff44ba152fb7f7c2e1f7129fd1

Screenshot_2024-06-17-16-55-40-85_c1ebbaff44ba152fb7f7c2e1f7129fd1

Screenshot_2024-06-17-16-54-43-98_c1ebbaff44ba152fb7f7c2e1f7129fd1

Screenshot_2024-06-17-16-54-21-70_c1ebbaff44ba152fb7f7c2e1f7129fd1

Screenshot_2024-06-17-16-53-12-98_c1ebbaff44ba152fb7f7c2e1f7129fd1

Screenshot_2024-06-17-16-52-16-50_c1ebbaff44ba152fb7f7c2e1f7129fd1

Screenshot_2024-06-17-16-52-00-41_c1ebbaff44ba152fb7f7c2e1f7129fd1

Screenshot_2024-06-17-16-53-59-08_c1ebbaff44ba152fb7f7c2e1f7129fd1