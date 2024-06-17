يورو 2024.. رومانيا تتقدم على أوكرانيا بصاروخية ستانسيو في الشوط الأول

تقدم منتخب رومانيا على نظيره منتخب أوكرانيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءاة الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024، بهدف دون رد.

وفرض المنتخب الأوكراني استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، وضغط من الدقائق الأولى لتسجيل هدف مبكر وفرض سيطرته على مجريات اللعب، وبادله المنتخب الروماني الأداء الهجومي ومحاولة خلق الفرص لتهديد المرمى وشكل لاعبوه ضغطًا مكثفًا وعاليًا على دفاعات منتخب أوكرانيا من المساحات المتقدمة للدفاع.

وشهدت الربع ساعة الأولى من الشوط الأول سيطرة شبه كاملة من لاعبي أوكرانيا على مجريات اللعب وضغطوا على دفاعات رومانيا لحرمانهم من الخروج بالكرة وبناء اللعب.

وأخطأ الحارس الأوكراني أندريه لونين، في تمرير الكرة من ركلة مرمى ووصلت الكرة أمام دينيس مان، ومررها لزميله نيكولا ستانسيو الذي سددها قوية على يمين لونين وسكنت الشباك معلنة عن أول أهداف رومانيا في الدقيقة 29.

واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا المنتخبين خلال الدقائق التالية من عمر الشوط الأول، وحاول لاعبو رومانيا تسجيل الهدف الثاني وتأمين تقدمهم.

وعلى الجانب الآخر، اتسمت المحاولات الهجومية لمنتخب أوكرانيا بالتسرع والرعونة في إنهاء الهجمات وهو ما قلل من خطورتهم على المرمى في الشوط الأول.

وسدد لاعبو منتخب رومانيا كرتين على المرمى من 4 محاولات، فيما لم يسدد لاعبو أوكرانيا أي كرة على المرمى من محاولاتهم الـ4.

واستحوذ لاعبو منتخب أوكرانيا على مجريات اللعب بنسبة 67% مقابل 33% لصالح منتخب رومانيا.

ويقع المنتخبان الأوكراني والروماني في المجموعة الخامسة من منافسات بطولة أمم أوروبا، رفقة منتخبي بلجيكا وسلوفاكيا، واللذين تقام مباراتهما في تمام السابعة مساءً على ملعب دوتش بانك بارك بمدينة فرانكفورت الألمانية.