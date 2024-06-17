زائرو الأزهر بارك يلتقطون الصور التذكارية أمام النافورة

توافد العديد من المواطنين على حديقة الأزهر بارك بالقاهرة، في الساعات الأولى من ثاني أيام عيد الأضحي المبارك، حيث شهدت حديقة الأزهر زحامًا شديدًا من قبل المواطنين، بهدف الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية وقضاء إجازة مميزة وتحرص الأسر المصرية على الذهاب إلى المتنزهات والحدائق العامة، لقضاء وقت ممتع والتقاط الصور التذكارية، وهي تعد أهم خروجات العيد واختار عدد كبير من الأسر افتراش الأرض والاستمتاع بتناول الطعام والوجبات الخفيفة، بينما يركض ويمرح الأطفال أمامهم، ولم يكن العيد مجرد فرصة للاسترخاء.

بل كان أيضًا فرصة لاستكشاف التاريخ والثقافة، حيث زار العديد من الأسر المعالم الأثرية الشهيرة مثل أهرامات الجيزة ومتحف القاهرة ومعابد الأقصر؛ ليستمتعوا بتعرفهم على تاريخ بلادهم الحافل بالحضارة القديمة وعلى صعيد الترفيه، استمتعت الأسر بأوقاتها في المناطق الترفيهية والملاهي، حيث تجمع الأطفال حول الألعاب والأنشطة المتنوعة التي جعلت العيد لحظات من الفرح والمرح للجميع.

وفتحت حديقة الأزهر بمحافظة القاهرة أبوابها من الصباح الباكر لاستقبال الزائرين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث خصصت الحديقة عددا من شبابيك التذاكر تزامنا مع الإقبال الكبير من المواطنين قبل فتح الحديقة بساعة، وخصصت إدارة الحديقة عددا من المنافذ لبيع تذاكر الدخول وعلقت تعليمات إرشادية للزائرين عن الممنوعات، وتمركز الأمن الإداري على البوابات لتفتيش الحقائب قبل الدخول.

في أجواء جميلة تملأها السعادة والسرور وبهجة الاطفال وفرحهم بالملابس الجديدة والتقاط الصور التذكارية مع الأهل والأصدقاء وفرحتهم بالعيد، إضافة إلى حضور العائلات والأسر والأطفال لقضاء أوقات ممتعة وسط المساحات الخضراء وتناول المأكولات، والتي أشهرها "الفسيخ والرنجة"، بجانب التقاط الصور التذكارية وممارسة الألعاب من قبل الأطفال، وحرص المواطنون على التواجد داخل الحديقة بمشاركة أطفالهم، وسط أغاني العيد الذي اعتاد المصريون على سماعها في هذه المناسبة.

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