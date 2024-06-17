الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشوط الأول.. الجونة يتقدم على البنك الأهلى بهدف صبرى رحيل

فريق الجونة
فريق الجونة

انتهى الشوط الأول من مباراة الجونة والبنك الأهلي المقامة بملعب خالد بشارة في الأسبوع السادس والعشرين لمسابقة  دوري نايل بتقدم الجونة بهدف سجله صبري رحيل في الدقيقة 31.

الشوط الأول بدأ سريعا من الفريقين وخرج صبحي سليمان حارس الجونة من مرماه في توقيت رائع وأنقذ مرماه من انفراد ياو أنور في الدقيقة العاشرة، وتلقى ياو أنور المزعج كرة طولية داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بين يدي صبحي سليمان.

بعد مرور ربع ساعة الأولى دخل الجونة أجواء المباراة، وفي الدقيقة 20 ومن أول هجمة منظمة للجونة مرر رضا صلاح الكرة إلى محمد الدغيمي، فهيأها بكعب قدمه إلى أرنود الذي انفردبالحارس أحمد صبحي وسدد الكرة بجوار القائم الأيسر.

 وفي الدقيقة 25 دخل أحمد النادري منطقة جزاء الجونة وهيأ الكرة بكعبه إلى ياو أنور الذي سددها بجوار القائم.. وفي الدقيقة 31 تصدى صبري رحيل لركلة ركنية ومرر كرة عرضية أخذت طريقها إلى المرمى في خطأ فادح للحارس أحمد صبحي ليتقدم الجونة بهدف.

في الدقيقة 39 سدد رضا صلاح كرة بيسراه من خارج منطقة الجزاء أبعدها أحمد صبحي وشتتها الدفاع.. واحتسب الحكم محمد يوسف أربع دقائق وقت بدل ضائع، ثم أطلق صافرته معلنا انتهاء الشوط الأول بتقدم الجونة بهدف.

بدأ الجونة الشوط الأول بتشكيل مكون من: صبحي سليمان في حراسة المرمى وأحمد محمود وأحمد عبدالرسول وكمال أبوالفتوح وصبري رحيل في الدفاع وأحمد شوشة ومحمد الدغيمي ورضا صلاحفي الوسط  وأرنود وأيمن سعد موكا وجابريل شيكودي في الهجوم.

وبدأ البنك الأهلي الشوط الأول بتشكيل مكون من: 

أحمد صبحي في حراسة المرمى، ومحمود الجزار وأمير مدحت وعاصم صلاح في الدفاع، ومحمد بسيوني ومحمد فتحي وأحمد النادري وإسحاق يعقوب في الوسط، وأحمد مدبولي وياو أنور وأسامة فيصل في الهجوم.

دوري نايل الجونة البنك الأهلي ياو أنور صبرى رحيل

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