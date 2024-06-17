الإثنين 17 يونيو 2024
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عبدالوهاب الحمادى يكشف لـ"الدستور" كواليس "سنة القطط السمان"

عبد الوهاب الحمادي
عبد الوهاب الحمادي

ينتظر الكاتب الروائي الكويتي، عبدالوهاب الحمادي، عمله السردي الروائي الأحدث، والذي يصدر قريبا عن دار الشروق للنشر والتوزيع في القاهرة.

عبد الوهاب الحمادي يكشف لـ"الدستور" كواليس "سنة القطط السمان"

كشف عبدالوهاب الحمادي عن تفاصيل عمله السردي الروائي الجديد في تصريح خاص لـ"الدستور"، مشيرا إلى: قريبا تصدر لي رواية بعنوان "سنة القطط السمان"، عن دار الشروق، وهي رواية تبدأ من قصة صغيرة حدثت في الكويت عام 1937م، ثم يبدأ الخيال الروائي بالاشتباك بالتاريخ الحقيقي.

ولفت الحمادي إلى أرجو أن يجد القارئ الكويتي في الرواية ما يهمه ويمتعه، وأن يجد القارئ العربي- رغم محليتها- ما يدخله لعالم لم يعتد عليه. وحسبي أن يقول قارئ ما أن الاشتغال عليها فاق ما أصدرته من قبل وأن يرصد تطورا في تقنيات الكتابة.

إطلالة على أعمال عبدالوهاب السردي

و"عبدالوهاب الحمادي"، كاتب روائي كويتي، وصلت روايته "لا تقصص رؤياك"، إلى القائمة الطويلة لجائزة الرواية العربية البوكر في العام 2015، إلا أنها مازالت ممنوعة في بلده الكويت. 

وفي روايته اللاحقة "ولا غالب" سبح ضد التيار فكان روائيا من الأساطير المؤسسة للتاريخ العربي الإسلامي٬ كونه المطلق في الكمال والمثالية في عنفوان القوة وسيادة العالم، وكيف كان وكنا، وكيف أصبحنا يفكك هذه المظلوميات عمن شردوا وأجبروا علي تغيير عقيدتهم، فإذا نظرنا للأمر بهذه الطريقة بشكل معكوس، لنواجه الحقيقة أو لم يكن هذا ما قامت به ما تسمي الفتوحات العربية الإسلامية، ومن يتباكون علي المساجد التي تحولت مع سقوط الأندلس إلى كنائس، ألم تتحول كنيسة مثل "آيا صوفيا" إلى مسجد على سبيل المثال.

كما سبق وصدر للكاتب عبدالوهاب الحمادي، رواية بعنوان "الطير الأبابيل"، فضلا عن كتاب "دروب أندلسية"، وكتاب "أصوات تشيد الذاكرة".

عبد الوهاب الحمادي رواية ولا غالب رواية لا تقصص رؤياك رواية سنة القطط السمان جائزة الرواية العربية البوكر سيادة العالم

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