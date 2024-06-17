ليالى مصر.. البرومو الدعائى لحفل محمد حماقى باستاد 30 يونيو (فيديو)

كشف القائمون على حفل ليالي مصر الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الذي يحييه النجم محمد حماقي طرح الإعلان الترويجي للحفل والمقرر إقامته في يوم الجمعة الموافق 28 يونيو الجاري على مسرح أرينا باستاد 30 يوينو بالقاهرة الجديدة.

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وأعلنت شركة "تذكرتي" أسعار تذاكر الحفل المتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وحددتها من خلال أربع فئات جاءت كالآتي:

أسعار التذاكر

Regular: 400

Fan Pit: 700

Hight Tables (6 Pax): 20،000

Lounges (10 Pax): 40،000

شروط حضور الحفل

لا يسمح بالأطعمة والمشروبات.

لا يوجد استرجاع أو تبديل.

الأطفال فوق سن 10 سنوات يحتاجون إلى تذكرة كاملة.

ويفتح المسرح أروقته لاستقبال الجمهور من الخامسة مساءً، على أن يقام الحفل في الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

تفاصيل حفل محمد حماقي

ومن المقرر أن يقدم محمد حماقي خلال الحفل متنوعة من أغانيه الشهيرة منها "زيها مين" و"لا ملامة"، "م البداية"، "أحلى حاجة فيكي" و"هوا دا حبيبي" و"جمالها استثنائي" و"أم الدنيا".. وغيرها ممن أشاعت البهجة، بالإضافة إلى "أدرنالين" و"قلبي حبك جدا جدا"، بالإضافة إلى أحدث أغنيتين له وهما "لمون نعناع" و"حبيت المقابلة".

مشروع ليالي مصر

ونجحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى إحداث حالة من الرواج الفنى الكبير، من خلال حفلات مشروع "ليالي مصر"، الذي تسعى من خلاله للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة، وتحقيق العدالة الثقافية والفنية في كل ربوع الجمهورية، خاصة في الدلتا والصعيد والمناطق الحدودية.

وتستهدف "المتحدة" الترويج للكثير من محافظات الجمهورية كمقاصد للسياحة الداخلية.

وتستعد الشركة المتحدة للعديد من الحفلات الغنائية الكبيرة بمشاركة كبار المطربين، حيث من المنتظر أن يطل النجوم على جمهورهم في أكثر من محافظة لأول مرة، وستشهد الفترة المقبلة العديد من المفاجآت الجماهيرية التي سيتم الإفصاح عنها قريبًا، على أن تكون هذه الحفلات بأسعار تتناسب مع الجمهور المتعطش للحفلات الغنائية.

ويشمل مشروع "ليالي مصر" إقامة فعاليات ترفيهية وحفلات بالتعاون بين "المتحدة" و"برودكشن" و"تذكرتي" لكبار النجوم، بأسعار مخفضة، لإتاحة الفرصة للجمهور من خارج القاهرة لحضور حفلات مطربيهم المفضلين دون الاضطرار للسفر إلى العاصمة.