ذبح 1643 أضحية للمواطنين بالمجان داخل مجازر كفرالشيخ

‏قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، إنه تابع جهود مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع كل الجهات المعنية، فى إجراءات الفحوصات البيطرية وذبح الأضاحى للمواطنين والجمعيات الخيرية على مستوى مجازر المحافظة بالمجان «دون رسوم»، حيث تم ذبح 1643 أضحية بـ16 مجزرا حكوميا حتى الآن، فى إطار حرص المحافظة على توفير سبل الراحة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عليهم، وضمان سلامة اللحوم من خلال الذبح فى المجازر، تحت إشراف الأطباء البيطريين.



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وكلف المحافظ مديرية الطب البيطرى بتكثيف الحملات بالاشتراك مع مديرية الصحة والتموين للمرور على الأسواق ومحال الجزارة ومحال بيع الأسماك المملحة والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمى وخلوها من الأمراض ومطابقتها المواصفات الصحية والكشف البيطرى عليها مع إعدام غير الصالح منها فورًا، وإنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها بجميع المراكز لتلقى أى شكاوى أو مقترحات من الجزارين والمواطنين والعمل على حلها، والحد من إجازات الأطباء البيطريين القائمين بالعمل فى المجازر والمرور على مجازر المحافظة لتذليل الصعوبات التى تعترض سير العمل والمرور على ثلاجات اللحوم المجمدة بالإدارات المختلفة، والتنبيه على الإدارات التابعة للمديرية بإيفاد دكتور بيطرى ليقوم بالعمل فى نقاط الرقابة الموجودة بأسواق مراكز ومدن المحافظة بالاشتراك مع مفتش صحة وإدارى من الوحدة المحلية وذلك لحل مشاكل المواطنين.

أكد محافظ كفرالشيخ أهمية الذبح فى المجازر، وإجراء الفحوصات البيطرية قبل الذبح، التى تشمل سلامة اللحوم والنظافة العامة، فضلًا عن خدمة الذبح مجانًا فى المجازر الحكومية للأهالى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لتقديم خدمة بيطرية متميزة وتيسيرًا للأهالى، ومنعًا للذبح خارج السلخانة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وكذلك الحفاظ على البيئة من التلوث بمخلفات الذبح خارج المجازر، وضمان خروج اللحوم صالحة للاستهلاك الآدمى.

حملات تفتيش على محلات الجزارة

وجه محافظ كفرالشيخ بتكثيف الحملات التفتيشية على محلات الجزارة للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، والتأكد من تطبيق اشتراطات الصحة العامة، وسلامة الذبائح مع مراعاة الاشتراطات البيئية، وفحص الذبائح للتأكد من خلوها من الأمراض، والتأكد من سلامة أدوات الذبح وتقطيع اللحوم.

كلف محافظ كفرالشيخ باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة اللحوم المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين بشأن سلامة اللحوم وأسعارها ومنع التلاعب بها وذلك من خلال الرقم (114).