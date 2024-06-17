ليل يرفض عرض ليفربول للتعاقد مع لينى يورو

رفض نادي ليل الفرنسي عرضا من نظيره ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع المدافع ليني يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم ليني يورو بالانتقال لصفوف ليفربول الإنجليزي كجزء من خطة النادي لتدعيم صفوفه بمجموعة من اللاعبين الشباب المميزين.

وذكرت صحيفة إيفنينج ستاندرد أن إدارة نادي ليل رفضت عرضًا من نظيرتها في ليفربول للتعاقد مع ليني يورو مقابل 42 مليون جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ليني يورو مع ليل بحلول 30 يونيو من العام المقبل، ولكن إدارة النادي الفرنسي حددت 50 مليون جنيه إسترليني نظير التخلي عن خدماته.

وبدأ ليني يورو مسيرته ضمن صفوف فريق الشباب بنادي ليل، وانتقل منه لفريق تحت 19 عامًا بالنادي في صيف 2021، ثم انتقل لفريق الرديف في يناير التالي ثم صعد للفريق الأول في نهاية الموسم.

ومثل ليني يورو المنتخب الفرنسي في مختلف مراحل الشباب والمنتخب الأوليمبي وشارك في 13 مباراة بقمصان المراحل العمرية المختلفة للمنتخب الفرنسي، كما انضم لقائمة المنتخب الفرنسي الأوليمبي للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية، باريس 2024.

ويتنافس ناديا مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان مع ريال مدريد على ضم ليني يورو خلال الانتقالات الجارية.

وذكرت تقارير صحفية أن لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، ولويس كامبوس، المدير الرياضي للنادي، تحدثا مع ليني يورو لإقناعه بالانضمام لصفوف الفريق، ويحاولان إغراءه بمنحه الوقت اللازم ودعمه للوصول لأفضل مستوى له مع النادي.

ومنذ انضمامه للفريق الأول بنادي ليل شارك ليني يورو في 60 مباراة بمختلف البطولات وسجل 3 أهداف وصنع آخر لزملائه في الفريق، من أصل 86 مباراة لعبها مع كل المراحل العمرية ولكنه لم يسجل سوى مع الفريق الأول.