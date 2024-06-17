وكالة وفا: الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شخصًا على حاجز عسكرى فى مخيم جنين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت شخصا على حاجز عسكري في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وتفيد التقارير أيضًا أن القوات الإسرائيلية قد قامت بمداهمة، وأقامت حواجز عسكرية مؤقتة، في قرية تقع شرق جنين.

نتنياهو يحل حكومة الحرب بعد خروج بيني جانتس

بعيدًا عن المؤتمر الصحفي، علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد علنًا على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحل حكومة الحرب بعد خروج بيني غانتس من ائتلافه الحاكم. ونشر لابيد على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: وبدلا من حل حكومة الحرب، ينبغي حل الحكومة.

وفي السياق ذاته، يقول ديفيد منسر إنه لم ير أي علامة على أن حماس ستوقف القتال أيضًا خلال فترات التوقف التكتيكية التي قال الجيش الإسرائيلي إنها ستحدث خلال هجومه البري في إسرائيل.

كما أن المشاهد التي نشهدها في إسرائيل وغزة تمثل فصلاً جديداً في الصراع في الشرق الأوسط، وإن العواقب وحجم الخسائر مدمرة بالفعل، ومن المرجح أن يعمل الهجوم الأخيرــ والحرب التي ستتبعه الآن ــ على تشكيل السياسة العالمية لسنوات قادمة.

قال المتحدث الإسرائيلي، ديفيد مينسر، إن الرواية التي تقول بوجود مجاعة في غزة غير صحيحة، ويقول إن إسرائيل فضحت بشكل شامل تقارير IPC التي تقول إن هناك مجاعة.

ويقول إن لجنة التفاوض الحكومية الدولية "أفترت" على إسرائيل باقتراحها، "مهمتنا هي إيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى غزة".

وادعى ديفيد منسر أن الأمم المتحدة والأونروا كانتا "غير فعالتين بشكل ميؤوس منه" في توزيع المساعدات في غزة، وأن هناك مخزونات من المساعدات على الجانب الغزي من الحدود.

ويقول إن الأمم المتحدة لم تتصرف "بصدق" خلال الصراع، وهو يدعي أن كمية الغذاء التي تدخل إلى غزة الآن أكبر مما كانت تدخله يوميا قبل 7 أكتوبر.

وقال ديفيد منسر، المتحدث الرسمي الإسرائيلي، إن بنيامين نتنياهو قام بحل حكومة الحرب لأنها كانت أداة لاتفاق الائتلاف مع بيني غانتس. وقال إنه ليست هناك حاجة لذلك مع مغادرة غانتس للحكومة.

وأضاف المتحدث الإسرائيلي ديفيد مينسر، إنه منذ 7 أكتوبر أطلق حزب الله أكثر من 5000 صاروخ وقذائف مضادة للدبابات وطائرات دون طيار متفجرة من لبنان إلى إسرائيل.

مؤكدا أنه "لا يوجد نزاع إقليمي مع لبنان" وأن الحدود الشمالية لإسرائيل "تقع على وجه التحديد في المكان الذي قررت الأمم المتحدة أن تكون فيه".

وقال إن حزب الله يتحمل "المسئولية الكاملة" عن تدهور الوضع الأمني ​​في شمال إسرائيل، وأنه دبلوماسيا أو عسكريا، بطريقة أو بأخرى، سنعيد الإسرائيليين إلى منازلهم في شمال إسرائيل.

وقد نزح عشرات الآلاف من الإسرائيليين، وكذلك الأشخاص في لبنان بسبب القتال.