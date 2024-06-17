القاهرة الإخبارية: الاحتلال يتعمد استهداف المنازل الخاصة بالفلسطينيين

قال يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية، إن القصف الإسرائيلي مستمر وبشكل عنيف، على الرغم من الحديث عن هدنة تكتيكية لدخول المساعدات.

وأشار "أبوكويك" إلى أن الطيران الإسرائيلي شن عددا من الغارات العنيفة على مخيم النصيرات، وأحياء من رفح الفلسطينية، مضيفًا أن الاحتلال يتعمد استهداف المنازل الخاصة بالفلسطينيين.

ونوه مراسل القاهرة الإخيارية، أنه تجدد إطلاق النار من طائرات كواد كابتر الإسرائيلية تجاه منازل المواطنين بالمخيم الجديد شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

وعن الوضع الإنساني، أكد أن شح المساعدات الإنسانية، يهدد الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة، لا سيما مناطق الشمال التي باتت تعيش مجاعة حقيقية.