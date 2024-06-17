اعرف سعر الذهب عالميا اليوم وأسعار الذهب اليوم

سجل سعر الذهب اليوم عالميًا خسائر واضحة متأثرة بارتفاع سعر الدولار، كما تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين بنحو 10 جنيهات في الذهب عيار 21- أكثر أعيرة الذهب تداولًا في مصر، كما تراجعت كافة أعيرة الذهب في سوق الصاغة.

سعر الذهب عالميا اليوم وأسعار الذهب اليوم

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب عالميا اليوم وأسعار الذهب اليوم.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا خسائر قوية اليوم الاثنين - أولى جلسات الأسبوع - متأثرة بارتفاع كلا من عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار الأمريكي، حيث سجل مؤشر الدولار الأمريكي (الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة مكونة من عملات رئيسية أخرى) ارتفاعا بنحو 0.05% ليصل إلى 105.57 نقطة مع تصريحات عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نيل كاشكاري، الصادرة أمس، عن بدء خفض أسعار الفائدة الأمريكية باجتماع شهر ديسمبر.

وخسر سعر الذهب عالميا حوالي 13 دولارا من قيمتها بأولى تعاملات الأسبوع لتسجل العقود الفورية لمعدن الذهب انخفاضا بنسبة 0.57% إلى 2319.28 دولار للأوقية، كما تراجعت أٍعار العقود الآجلة لمعدن الذهب (تسليم شهر أغسطس) بنحو 0.64% لتسجل 2،333.95 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 21 بيع 3،130 جنيه، وللشراء 3،115 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 بيع 2،682 جنيه، وللشراء 2،670 جنيه.

سعر الذهب عيار 24 بيع 3،571 جنيه، وللشراء 3،594 جنيه.

سعر الذهب عيار 22 بيع 3،274 جنيه، وللشراء 3،295 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 بيع 2،083 جنيه، وللشراء 2،097 جنيه.

سعر الذهب عيار 12 بيع 1،786 جنيه، وللشراء 1،797 جنيه.

الاونصة بيع 111،071 جنيه، وللشراء 111،782 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 25،000 جنيه، وللشراء 25،160 جنيه.

الكيلو بيع 3،571،429 جنيه، وللشراء 3،594،286 جنيه.