أعلن علي ماهر المدير الفني للمصري البورسعيدي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الزمالك، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة المصري البورسعيدي والزمالك بدوري نايل

يواجه المصري البورسعيدي نظيره الزمالك، في تمام السابعة مساء اليوم الإثنين، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (2024)، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

تشكيل المصري البورسعيدي لمواجهة الزمالك بدوري نايل

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد دبش، باهر المحمدي، حسين السيد.

خط الوسط: امادو باه، معتز زدام، سمير فكري، عبد الرحيم دغموم، فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم: محمد الشامي.

فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من:

عصام ثروت، محمود حمادة، عمرو موسى، يوسف الجوهري، عمرو سعداوي، إيزي ايمكا، أحمد عيد، حسين فيصل، صلاح محسن.

القنوات الناقلة لمباراة المصري البورسعيدي والزمالك بدوري نايل

تنقل قناة أون تايم سبورت 1، مباراة المصري البورسعيدي والزمالك، خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (2024)، المقرر انطلاقها السابعة مساء، اليوم الإثنين، على استاد برج العرب بالإسكندرية، على الهواء مباشرة.

يسبق المباراة تقديم استوديو تحليلي، يقدمه الإعلامي محمد غانم، رفقة ضيوف الاستوديو الكباتن فاروق جعفر وعمرو الدسوقي، بينما يتولى مهمة التعليق مؤمن حسن، والثنائي إبراهيم عمر وصلاح عقدة، مراسلين من أرض الملعب.

حكام مباراة المصري البورسعيدي والزمالك بدوري نايل

يقود مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، في إطار منافسات اليوم الثاني بالجولة السادسة والعشرون بدوري نايل، خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (2024)، تحكيميا الدولي أحمد الغندور حكما للساحة، ويعاونه سامي هلهل حكم مساعد أول، وأحمد صلاح حكم مساعد ثان، ومحمود البنا حكم فيديو، ويوسف البساطي مساعد حكم فيديو.

حكام مباراة المصري البورسعيدي والزمالك بدوري نايل

موقف المصري البورسعيدي بجدول دوري نايل

يحتل المصري البورسعيدي، المركز الثاني بجدول دوري نايل برصيد 39 نقطة، بواقع 11 فوز و6 تعادلات و7 هزائم.

ويمتلك النسر البورسعيدي، مباراة مؤجلة أمام الأهلي من الجولة الثامنة عشر، تقام في وقت لاحق تحدده رابطة الأندية المحترفة.

المصري يسقط الزمالك

تجرع الزمالك، مرارة الهزيمة بهدف نظيف، أمام النسر البورسعيدي، خلال مواجهة الدور الأول بين الفريقين، سجله الجزائري غيلاس غناوي.