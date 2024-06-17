باحثة فلسطينية: نتنياهو حل مجلس الحرب لينفرد بالقرارات

قالت الدكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية الفلسطينية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن اليوم حل مجلس الحرب وتحويله إلى مجلس مصغر تشاوري يتكون من رئيس الوزراء نتنياهو، ووزير الحرب جالانت، ووزير الشئون الاستراتيجية دريمر، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، ورئيس حركة شاس درعي.

وأضافت “حداد” في تصريحات، لـ"الدستور"، أن نتنياهو أبلغ الوزراء بأنه سيقوم بإجراء مشاورات حساسة في دائرة محدودة من الشخصيات في نفس الوقت الذي يعقد فيه مجلس الوزراء كمجلس أو طاولة نقاش صغيرة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت لمنع “بن غفير” من الانضمام لمجلس الحرب، بعد مطالبة سموترتتش بعدم قدرة حكومة الحرب على إعطاء تعليمات وصلاحيات بدلاً من الحكومة العادية.

وأكدت أن المجلس المصغر سيكون للأمور الحرجة التي لا يرغب نتنياهو في أن يعلم بها الجميع حتى لا يتم تسريبها، خاصةً “بن غفير” كونه أكثر الأشخاص التي تتحدث إعلاميًا.

وأشارت إلى أن المطبخ المصغر سيتخذ قرارات فيما يخص حرب قطاع غزة والجبهة الشمالية، حيث سيتفرد نتنياهو بتلك القرارات، وهذا ما يهمه حاليًا بسبب انسحاب جانتس وإيزنكوت.

وأوضحت أن هذا المجلس المصغر سيسمح لنتنياهو بالتفرد بالقرارات، وهذا يعني عدم وجود صفقة مستقبلية، واستمرار الحرب على القطاع مع استمرار إطالة الوقت وإنهاء المقاومة المسلحة، كما سيسمح أيضا باستخدام الخيار العسكري لإخراج الرهائن، وإذا طال الوقت بشكل متعمد، قد يؤدي المطبخ المصغر إلى فتح جبهة الشمال بشكل محدود في حال فشلت المفاوضات بين مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية هوكشتاين، حيث من المفترض أن تجرى مشاورات بين إسرائيل ولبنان لوقف التوسع في المنطقة الشمالية.

وأوضحت أنه إذا فشلت المفاوضات والخيار الدبلوماسي، فإن الحرب هي الخيار الوحيد الآن، نظراً لربط حزب الله حربه بوقف إطلاق النار على قطاع غزة، كما أن قوة الضغط الأمريكي على حزب الله ليست بمستوى يكفي للضغط عليه، ما يعني أن التوسع وتجاوز الخطوط الحمراء هما السيناريوهات المحتملة.