الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس المتهمين بقتل عامل فى التجمع الخامس

جريدة الدستور

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهمين بقتل عامل في  التجمع الخامس 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

البداية بتلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا، يفيد بوقوع جريمة قتل في أحد المصانع.

 انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبينت صحته، وأن المجني عليه لقي مصرعه نتيجة ضربه بالشومة على الرأس.

 تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه واثنين آخرين يعملون في المصنع بالتجمع الخامس، وخصومة نشأت بينهم أثناء وجودهم في المكان نفسه.

وأضافت التحريات أن سبب الخصومة إلى نزاع حول خصم نصف يوم من أجر المتهم في العمل.

وترصد المتهم للمجني عليه وانتظاره حتى انتهاء العمل، إذ اعتدى عليه وقتله بواسطة شومة بمساعدة 2 آخرين.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تمكن ضباط رجال مباحث من ضبط المتهمين. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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