تشكيل الزمالك لمواجهة المصري.. زياد كمال أساسيًا ونداي ظهير أيسر

أعلن البرتغالي جوميز جوزيه المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة المصري البورسعيدي، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بدوري نايل

يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، في تمام السابعة مساء اليوم الإثنين، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (2024)، على إستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

تشكيل الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي بدوري نايل

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع : إبراهيما نداي – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال -عبد الله السعيد .

خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".



ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد عواد وياسر حمد، وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد أشرف "روقا"، وسيف جعفر ومحمد السيد، وأحمد عبد الرحيم "إيشو"، وترافيس موتيابا ويوسف أوباما.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بدوري نايل

تنقل قناة أون تايم سبورت 1، مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (2024)، المقرر انطلاقها السابعة مساء، اليوم الإثنين، على إستاد برج العرب بالإسكندرية، على الهواء مباشرة.

يسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، يقدمه الإعلامي محمد غانم، رفقة ضيوف الاستوديو الكباتن فاروق جعفر وعمرو الدسوقي، بينما يتولى مهمة التعليق مؤمن حسن، والثنائي إبراهيم عمر وصلاح عقدة، مراسلين من أرض الملعب.

حكام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بدوري نايل

يقود مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، في إطار منافسات اليوم الثاني بالجولة السادسة والعشرون بدوري نايل، خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (2024)، تحكيميا الدولي أحمد الغندور حكما للساحة، ويعاونه سامي هلهل حكم مساعد أول، وأحمد صلاح حكم مساعد ثان، ومحمود البنا حكم فيديو، ويوسف البساطي مساعد حكم فيديو.

حكام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بدوري نايل

موقف الزمالك بجدول دوري نايل

يحتل الزمالك، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 31 نقطة، بواقع 9 انتصارات و4 تعادلات و5 هزائم، بعدما خاض الفارس الأبيض حتى الآن 18 مباراة.

ولايزال يمتلك أبناء ميت عقبة، 7 مؤجلات أخرى، أمام كلا من فاركو، من الجولة الثانية عشر تقام الجمعة المقبلة، وطلائع الجيش السادسة عشر، وبلدية المحلة السابعة عشر، وبيراميدز الثامنة عشر، والمقاولون العرب التاسعة عشر، وإنبي الثانية والعشرون، وزد الثالثة والعشرون.

المصري يسقط الزمالك

تجرع الزمالك، مرارة الهزيمة بهدف نظيف، أمام النسر البورسعيدي، خلال مواجهة الدور الأول بين الفريقين، سجله الجزائري غيلاس غناوي.