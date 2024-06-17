توزيع الهدايا والملابس والمواد الغذائية واللحوم على الفلسطينيين بالعريش (صور)

وزعت محافظة شمال سيناء، بالتنسيق مع السفارة الفلسطينية بالقاهرة وعدد من المؤسسات الأهلية، الهدايا والعيديات والملابس واللحوم على الأسر الفلسطينية المقيمة في حي السبيل بالعريش، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وتحت إشراف اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، ومنى برهومة، المدير التنفيذي لمشروع عمارات السبيل.

وأكد المحافظ أن مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية، وأنها تقوم بجهود كبيرة على كل المستويات لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتًا إلى أن مصر دومًا تقف خلف شقيقتها فلسطين.

وأشار المحافظ إلى أنه منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة رفعت شمال سيناء درجة الاستعداد على كل المستويات، لافتًا إلى استقبال العالقين الفلسطينيين والجرحى والمرضى الفلسطينيين والمرافقين، للإقامة في عمارات السبيل وتقديم كل الخدمات لهم بالمجان.



وأعلن اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، عن توزيع العديات والهدايا والملابس والألعاب والبالونات والحلوى على الأطفال الفلسطينيين وعددهم نحو 200 طفلًا وطفلة، بجانب إقامة يوم ترفيهي لهم بحديقة المساعيد بالعريش، لإدخال الفرحة والسرور والبهجة علي قلوبهم.

وأشارت منى برهومة، المدير التنفيذي لمشروع عمارات السبيل، إلى أنه تم توزيع المواد الغذائية وذبح عجل وتوزيع اللحوم على الأسر الفلسطينية المقيمة في عمارات السبيل وعددها 200 أسرة.

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