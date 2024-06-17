محلل فلسطينى: مصير صفقة الأسرى مجهول لعدم اقتناع نتنياهو بالحل السياسى

علق الدكتور ماهر صافي الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني على قرار حل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجلس الحرب.

وقال "صافي": أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الوزراء بحل مجلس الحرب، بعد استقالة الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت، وبعد طلب بن غفير، وكان رد نتنياهو على طلب بن غفير الانضمام لمجلس الحرب لم يعد موجودًا.



‎وأضاف في تصريحات خاصة للدستور: تشكلت حكومة الحرب بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس على غلاف غزة في السابع من أكتوبر 2023 في ضربة مثلت صدمة كبيرة وغير متوقعة في إسرائيل.

بعد حل مجلس الحرب ستنتقل قرارات المجلس إلى المجلس الوزاري المصغر

وأوضح أنه بعد حل مجلس الحرب ستنتقل قرارات المجلس إلى المجلس الوزاري المصغر، الأمر الذي قد يُعقد من مشهد الحرب في غزة وعدم التعاطي مع أي مقترحات مقدمة بشأن وقف إطلاق النار والانسحاب من غزة، ومصير صفقة الأسرى مجهول لعدم اقتناع نتنياهو بالحل السياسي أو الدبلوماسي مع حركة حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى.



‎وتابع صافي أن المؤشرات تشير إلى أن المنطقة الشمالية، ستشهد تصعيدا كبيرا مع حزب الله وستتسع دائرة الحرب في المنطقة، وهذا سيشكل ضغطا سياسيا كبيرا على الإدارة الأمريكية.