ألعاب الأطفال تجذب زائري الأزهر بارك في ثاني أيام عيد الأضحى

توافد العديد من المواطنين على حديقة الأزهر بارك بالقاهرة، في الساعات الأولى من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث شهدت حديقة الأزهر زحامًا شديدًا من قبل المواطنين، بهدف الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية وقضاء إجازة مميزة.

وفتحت حديقة الأزهر بمحافظة القاهرة أبوابها من الصباح الباكر لاستقبال الزائرين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث خصصت الحديقة عدد من شبابيك التذاكر تزامنا مع الإقبال الكبير من المواطنين قبل فتح الحديقة بساعة، وخصصت إدارة الحديقة عدد من المنافذ لبيع تذاكر الدخول وعلقت تعليمات إرشادية للزائرين عن الممنوعات، وتمركز الأمن الإداري على البوابات لتفتيش الحقائب قبل الدخول.

حديقة الأزهر واحدة من أهم وأفضل الأماكن التي تتوجه إليها أنظار العائلات والأفراد خلال الأعياد، ليقضوا بها وقتا لطيفا نظرا لما فيها من طبيعة خضراء وأجواء خلابة، فضلا عن تصميمها المستوحى من الحدائق الإسلامية التاريخية، وموقعها المتميز الذي يتوسط عدة أماكن أثرية، مثل قلعة صلاح الدين، ومصر القديمة، والجامع الأزهر والتي تعد الرئة الخضراء للقاهرة، فتجمع بين التاريخ العريق والثقافة، مع الطبيعة الخلابة، والأجواء الهادئة اللطيفة، ومن بها مزيج بين المعمار المميز والمناظر التاريخية يجعل الحديقة مكانًا مميزًا لاستضافة الفعاليات التجارية والمناسبات الخاصة، كالأفراح والحفلات والمهرجانات الترفيهية والرياضية واستعدت محافظة القاهرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث أعدت الحدائق برامج ترفيهية لاستقبال زوارها، كما وضعت هيئة النقل العام خطة تشغيل خاصة لخطوط الأتوبيسات التي تخدم أماكن الفسح والزيارات، كذلك يستعد الأتوبيس النهري لتنظيم رحلات نيلية للقناطر الخيرية مدتها أكثر من 6 ساعات.

وشهدت الحدائق بالقاهرة أعمال صيانة وتطوير ومراجعة الألعاب الترفيهية والتأكد من عوامل الأمان والصيانة، بالإضافة إلى إعداد البرامج الترفيهية الخاصة ببعض الحدائق، وتجديد المقاعد وشبكات الصرف والري ببعض الحدائق.

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