الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز

النيابة تناظر جثة شاب ملقاة في الشارع بالبدرشين

جريدة الدستور

أظهرت مناظرة جثة عثر عليها ملفوفة في سجادة وسط الشارع بمدينة البدرشين، أن الجثة لشاب بها آثار نحر بالرقبة وطعنات بأنحاء متفرقة من الجسد.

وأمرت النيابة العامة بعرض الجثة على الطب الشرعي لإعداد تقرير عن سبب الوفاة، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا بالعثور على جثة وسط شارع بمدينة البدرشين ملفوفة داخل سجادة، وفور إخطار اللواء هشام ابو النصر مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال إلى مسرح الجريمة لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

شكل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فريق بحث برئاسة العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة للكشف عن ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة، وبيان ما إذا مكان العثور على الجثة تم ارتكاب الجريمة به أو مجرد مكان للتخلص منها بعد تنفيذ الجريمة في مسرح آخر.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وما زالت جهود البحث مستمرة. 

معاينة جثة عثر غرفة عمليات البدرشين المباحث الجنائية

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