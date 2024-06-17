أبرز الفوائد الغذائية لتناول لسان البقر

يعد تناول لسان البقر من ضمن قائمة المأكولات التي يتم تناولها في عيد الأضحى، ولكن البعض يجهل فوائده، فهو معبأ بالبروتين ويعزز من صحتك الجسدية والعقلية مع الكثير من الفوائد الغذائية.

ويحتوي لسان البقر، على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تعزز المناعة، بما في ذلك الحديد والزنك والكولين ونسبة عالية من فيتامين ب 12.

وتزامنًا مع تناول لسان البقر في عيد الأضحى، نرصد لكم القيمة الغذائية التي يحتاجها جسمك من لسان البقر وفقًا لموقع Hindustan times.، وطريقة تنظيفه بكل سهولة، إليكم التفاصيل.

القيمة الغذائية في لسان البقر

270 سعرة حرارية

19 جرام بروتين

22 جرام دهون 7 جرام دهون مشبعة

0 جرام كربوهيدرات

فيتامين ب 12: 44% القيمة اليومية

الكولين: 24%

الزنك: 29% القيمة اليومية

هل تناول لسان البقر صحي؟ الفوائد الغذائية

يحتوي لسان البقر على عناصر غذائية أوسع من شرائح اللحم، نظرًا لكثافة العناصر الغذائية، غالبًا ما يُنصح باستخدام لسان البقر، إلى جانب قطع اللحوم الأخرى المصنوعة من الأعضاء، للنساء الحوامل.

قد يساعد لسان البقر أيضًا في تحسين وظائف المخ والجهاز العصبي بشكل عام عند تناوله بانتظام، كما أنه يحتوي على كمية كبيرة من الأحماض الدهنية الصحية للقلب.

قبل تناوله طريقة تنظيف لسان البقر

1 - يجب عليك أولًا غلي لسان اللحم البقري لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل، وهو ما سيكون مفيدًا في إزالة الجلد الخارجي.

2 - تأكد من وجود كمية كافية من الماء في وعاء الحساء الخاص بك لتغطية لسان البقرة بالكامل.

3 - نقترح أيضًا تمليح الماء للحصول على نكهة إضافية كمحلول ملحي صغير.

4 - بعد غلي لسان اللحم البقري، اتركه ليبرد قبل إزالة الجلد بكل سهوله.