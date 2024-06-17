الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطوة بخطوة.. طريقة عمل برياني اللحم لعيد الأضحى المبارك 2024

برباني
برباني

تحتفل ربات البيوت بعيد الأضحى 2024 وتبحث عن وصفات الأطعمة التي تتماشى احتفالا بتلك المناسبة الدينية العظيمة.

وتبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل برياني اللحم في عيد الأضحى 2024 لأنها من أكثر الوصفات التي تحب ربات البيوت أن تقدمها لأسرهن فهي من أشهر الأكلات الرئيسية التي تقدم على السفرة المصرية احتفالا بعيد الأضحى 2024.

 

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ويستعرض الدستور في التقرير التالي طريقة عمل برياني اللحم فتابعونا.

مقادير عمل برياني اللحم:

اللحم: كيلو من اللحم مقطع قطع كبيرة.
الارز: 3 كوب أرز.
البصل: 5 ثمرات بصل احمر كبيرة.
الطماطم: 7 ثمرات طماطم كبيرة.
الفلفل الاخضر: 3 ثمرات فلفل أخضر حار.
الثوم: 7 فصوص ثوم.
الزنجبيل: 3 ملاعق كبيرة زنجبيل مبشور.
الزبادي: 4 ملاعق كبيرة لبن زبادي.
الليمون: 2 ثمرة ليمون.
السمنة: 4 ملاعق كبيرة سمنة.
الكزبرة الخضراء: كوب كوب كزبرة خضراء مفرومة ناعم.
النعناع الأخضر: نصف كوب نعناع أخضر.

البهارات:


الكاري: 2 ملعقة كبيرة كاري.
الشطة: 1 ملعقة صغيرة شطة مطحونة.
الزعفران: القليل من الزعفران منقوع مع عشر ملاعق ماء ورد.
ملح: حسب الرغبة.

فلفل اسود: حسب الرغبة.

 

 

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خطوات تحضير برياني اللحم:

الخطوة الأولى:
في قدر على النار، تسلق اللحمة غلوة واحدة ثم تخرج ويتخلص من الماء الغير مرغوب فيه، تنقل إلى قدر مع ماء نظيف ومطيبات ويسلق لمدة ساعة وربع على نار هادئة.

الخطوة الثانية:
يقطع البصل مكعبات ويقلى في مقلاة بزيت غزير حتى يشقر، يصفى ويوضع جانبًا.

الخطوة الثالثة:
تقطع الطماطم جوانح رقيقة وتوضع جانبًا.


الخطوة الرابعة:
يدق الفلفل الأخضر ويضاف له الثوم والزنجبيل.


الخطوة الخامسة:
في قدر على النار، توضع السمنة، الثوم، الفلفل والزنجبيل يحرك حتى تنتشر رائحة الثوم الزكية ثم يوضع البصل المقلي والطماطم ويقلب حتى تتقلى الطماطم 3 دقائق، يضاف اللبن وربع كوب من الكزبرة الخضراء والكاري والفلفل البودرة وعصير الليمونة ثم كوب من مرقة سلق اللحم والملح.

الخطوة السادسة:
تضاف قطع اللحم ويترك الخليط لمدة نصف ساعة على نار هادئة بدون أن غطاء مع التقليب كل عشر دقائق بهدوء عندما يتسبك، تطفئ النار ويضاف النعناع الأخضر.

الخطوة السابعة:
يوضع قدر ماء على النار ويترك يغلي ثم يسلق الأرز عشر دقائق ويصفى.

الخطوة الثامنة:
في القدر الذي سلقنا به الأرز، يوضع أول طبقة وهي قطع اللحم ثم خليط الطماطم ثم تصف كمية الأرز ويضاف ما تبقى من الكزبرة الخضراء ثم تكمل ما تبقى من الأرز.

الخطوة التاسعة:
يترك القدر على النار ربع ساعة على نار هادئة جدا ثم يضاف ماء الورد الممزوج مع الزعفران ويترك دقائق أخرى تقريبا عشر دقائق.


الخطوة العاشرة:
تغلق النار ويترك البرياني ربع ساعة مغطى وبدون تحريك، بعد ربع ساعة يحرك البرياني ويقدم.

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