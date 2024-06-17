أعلن سيد ياسين المدير الفني لنادي إنبي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الإسماعيلي، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة إنبي والإسماعيلي بدوري نايل

يحل إنبي ضيفا ثقيلا على نظيره الإسماعيلي، في تمام السابعة مساء اليوم الإثنين، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (2024)، على استاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

تشكيل إنبي لمواجهة الإسماعيلي بدوري نايل

حراسة المرمى: بودي سمير.

خط الدفاع: أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - محمد حامد.

خط الوسط: علي فوزى - مصطفى دويدار - أحمد العجوز - مودي ناصر.

خط الهجوم: رفيق كابو - مصطفى شكشك - أحمد أوفا.

القنوات الناقلة لمباراة إنبي والإسماعيلي بدوري نايل

تنقل قناة أون تايم سبورت 2، مباراة إنبي والإسماعيلي، خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (2024)، المقرر انطلاقها السابعة مساء، اليوم الإثنين، على استاد الإسماعيلية، على الهواء مباشرة.

يسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، يقدمه الإعلامي يحيى حمزة، رفقة ضيوف الأستوديو الكباتن الكابتن محمد صلاح أبو جريشه وشادي محمد، بينما يتولى مهمة التعليق محمد الكواليني، ومراسل من أرض الملعب شريف عادل.

حكام مباراة إنبي والإسماعيلي بدوري نايل

يقود مباراة إنبي والإسماعيلي، في إطار منافسات اليوم الثاني بالجولة السادسة والعشرون بدوري نايل، خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (2024)، تحكيميا محمود ناصف حكما للساحة، ويعاونه هاني عبدالفتاح حكم مساعد أول، وصالح محمد حكم مساعد ثان، ومعهم محمد العتباني حكما رابعا، ومصطفى الشهدي حكم فيديو، وأحمد ناجي مساعد حكم فيديو.

حكام مباراة إنبي والإسماعيلي بدوري نايل

موقف إنبي بجدول دوري نايل

يحتل الفريق البترولي، المركز الخامس بجدول دوري نايل برصيد 36 نقطة، بعدما خاض إنبي 24 مباراة حتى الآن.

حقق زعيم الكرة البترولية، الفوز في 10 مباريات وتعادل خلال ست لقاءات، بينما تلقى 8 هزائم.

ويمتلك إنبي، مباراة مؤجلة أمام الزمالك، من الجولة الثانية والعشرون، تقام في وقت لاحق، تحدده رابطة الأندية المحترفة.

إنبي يتفوق

استطاع فريق إنبي، التفوق على نظيره الإسماعيلي، بهدف نظيف، خلال مواجهة الدور الأول بين الفريقين.