الإحصاء: أكثر من نصف مليار دولار صادرات مصرية لأمريكا خلال 3 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع الصادرات المصرية لأمريكا بنسبة 34.5%، لتصل إلى نحو 585.8 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي 2024، مقابل 435.4 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 150.4 مليون دولار.

صادرات مصرية لأمريكا

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء إلى أن صادرات مصر من الملابس وتوابعها زادت إلى نحو 168.9 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي 2024، مقابل 158.7 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 10.1 مليون دولار بنسبة ارتفاع 9.2%، كما ارتفعت صادرات ملابس وتوابعها إلى حدود 99.9 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 83.2 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 16.6 مليون دولار بنسبة نمو 20%.

صادرات الحديد والصلب

وسلط التقرير الضوء على القفزة القياسية في صادرات مصر من حديد وصلب لأمريكا بنسبة 82.2%، لتصل إلى 59.6 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 32.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 26.9 مليون دولار بنسبة 18.4%.

كما سجلت الصادرات المصرية من سجاد وأغطية أرضيات من مواد نسجية ارتفاعًا إلى حدود 29.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 25.1 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 4.6 مليون دولار بنسبة 18.4%، كذلك قفزت صادراتها من خضر وفواكه وأجزائها إلى 23.4 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 18.5 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 4.8 مليون دولار، بنسبة ارتفاع 26.1%.