الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طريقة حجز موعد التأمين الصحي 2024

طريقة حجز موعد التأمين
طريقة حجز موعد التأمين الصحي 2024

التأمين الصحى الشامل من أهم المشاريع التي نفذتها الدولة المصرية في السنوات الماضية، وبدأتها في التأمين الصحى الشامل في محافظة بورسعيد وبعدها بدأت تكمل الخطة للانتشار في المحافظات.

 

طريقة حجز موعد التأمين الصحي 2024

 

وأحد آليات تطوير التأمين الصحي الشامل هو تطبيق الرقمنة فيها ومنها حجز موعد التأمين الصحي 2024، وهو ماتعرضه الدستور في التقرير التالي. 

 

حجز موعد التأمين الصحي 2024

يستطيع المستفيدون من نظام التأمين الصحي الشامل حجز موعد التأمين الصحي 2024 الكترونيًا، وذلك في إطار اتجاه الدولة إلى رقمنة الخدمات التي تقدمها للمواطنين. 

ووفرت وزارة الصحة حجز التأمين الصحي 2024 من خلال التواصل مع  الأرقام الساخنة المخصصة لخدمة المرضى في كافة محافظات الجمهورية وهي(0225743324- 02257454226) وتعمل الأرقام الساخنة بشكل يومي من 4 عصرًا وحتى 6 مساءً.

طريقة حجز عيادات التأمين الصحي

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة بالرقم القومي

رابط حجز موعد التأمين الصحي 2024 

 

وفرت وزارة الصحة رابط حجز موعد التأمين الصحي 2024 للعيادات الخارجية، ويمكنك ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: 

أولا: قم بالدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للتأمين الصحي من خلال الضغط هنــــــــــا

ثانيًا: قم باختيار «حجز عيادات التأمين الصحي» عن طريق أيقونة «خدماتنا».

ثالثًا: قم باختيار صفة الشخص المنتفع.

رابعًا: قم بإدخال الرقم القومي.

خامسًا: قم بإدخال الرقم التأميني للشخص الراغب في الحجز.

سادسًا: قم بتحديد العيادة التي ترغب في الكشف فيها حسب التخصص الطبي.

سابعًا:  قم باختيار موعد الحجز.

ثامنًا: قم باختيار الطبيب المناسب.

تاسعًا:  استقبال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول لتأكيد موعد الكشف.

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كل تفاصيل الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

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الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي.. دليل شامل

 

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