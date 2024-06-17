الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السكة الحديد: تخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط بسبب الحرارة

قطار
قطار

أصدرت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر تعليماتها لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط نظرًا لارتفاع درجة الحرارة التي تؤثر على القضبان والمعدات، وأن هذا الإجراء ضروري لتفادي أي طارئ حفاظًا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات، على أن تتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال انخفاض درجة الحرارة.

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وأكدت الهيئة أنه تتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة ومدى تأثيرها على الخطوط، وبخاصة الوجه القبلي، وذلك من خلال فرق الطوارئ المخصصة لذلك والمنتشرة على جميع الخطوط.

وأوضحت الهيئة أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل.

وتقدمت الهيئة بالاعتذار للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة، حيث إن ذلك خارج عن إرادة الهيئة.

الهيئة القومية سكك حديد مصر القضبان والمعدات درجة الحرارة الحرارة

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