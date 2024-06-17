أعلن إيهاب جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إنبي، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة الإسماعيلي وإنبي بدوري نايل

يستضيف الإسماعيلي نظيره إنبي، في تمام السابعة مساء اليوم الإثنين، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (2024)، على إستاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة إنبي بدوري نايل

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: عبدالكريم مصطفى ومحمد نصر، وعماد حمدي وحاتم سكر.

خط الوسط: هشام محمد ومحمد مخلوف، ومروان حمدي وإيريك تراوري، خالد النبريصي.

خط الهجوم: نادر فرج.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من..

أحمد عادل ومحمد عمار، وعصام صبحي ومحمد دسوقي، وعمر الساعي وعلي الملواني، ومحمد عبدالسميع وعبدالرحمن الدح، وباسم مرسي.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة إنبي بدوري نايل

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي وإنبي بدوري نايل

تنقل قناة أون تايم سبورت 2، مباراة الإسماعيلي وإنبي، خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (2024)، المقرر انطلاقها السابعة مساء، اليوم الإثنين، على ستاد الإسماعيلية، على الهواء مباشرة.

يسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، يقدمه الإعلامي يحيى حمزه، رفقة ضيوف الأستوديو الكباتن محمد صلاح أبو جريشه وشادي محمد، بينما يتولى مهمة التعليق محمد الكواليني، ومراسل من أرض الملعب شريف عادل.

حكام مباراة الإسماعيلي وإنبي بدوري نايل

يقود مباراة الإسماعيلي وإنبي، في إطار منافسات اليوم الثاني بالجولة السادسة والعشرون بدوري نايل، خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (2024)، تحكيميا محمود ناصف حكما للساحة، ويعاونه هاني عبدالفتاح حكم مساعد أول، وصالح محمد حكم مساعد ثان، ومعهم محمد العتباني حكما رابعا، ومصطفى الشهدي حكم فيديو، وأحمد ناجي مساعد حكم فيديو.

حكام مباراة الإسماعيلي وإنبي بدوري نايل

موقف الإسماعيلي بجدول دوري نايل

يحتل الإسماعيلي، المركز الثالث عشر بجدول دوري نايل برصيد 27 نقطة، من ستة انتصارات وتسعة تعادلات وعشر هزائم.

إنبي يتفوق

استطاع فريق إنبي، التفوق على نظيره الإسماعيلي، بهدف نظيف، خلال مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

وتجدر الإشارة إلى أن منافسات الجولة السادسة والعشرون بدوري نايل، قد انطلقت أمس الأحد، بمواجهة يتيمة جمعت بين المقاولون العرب وطلائع الجيش، وحسمها ذئاب الجبل بثلاثية مقابل هدف.