الإثنين 17 يونيو 2024
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الصحة: نقل 27 حالة من الحجاج المصريين إلى مستشفيات المشاعر المقدسة فى عرفات ومنى

جريدة الدستور

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نقل 27 حاجا مصريا إلى مستشفيات المشاعر المقدسة في عرفات ومنى، خلال أداء مناسك الحج في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وخروج أحد الحجاج بعد استقرار حالته الصحية، فيما يتلقى باقي المحتجزين الخدمات الطبية اللازمة تحت إشراف الفرق الطبية السعودية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عيادات البعثة الطبية المصرية ستواصل عملها عقب انتهاء الحجاج من أداء المناسك، وعودتهم إلى مقرات إقامتهم. 

وكانت عيادات بعثة الحج الطبية المصرية قد قدمت خدمات الكشف والعلاج لـ17 ألفا و871 حاجا مصريا، في فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة، منذ بداية تفويج الحجاج المصريين إلى الأراضي المقدسة.

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الكشف على الحجاج 

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ17 ألفا و871 حاجا مصريا، وذلك من خلال 24 عيادة طبية تابعة للبعثة الطبية المصرية للحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تحويل 1110 حالات مرضية للمستشفيات السعودية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث غادروا جميعا المستشفيات بعد تلقي الخدمات الطبية اللازمة، فيما عدا 23 حالة.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، ورئيس البعثة الطبية للحج، سلامة جميع الحجاج المصريين من أي أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كافة المستشفيات والسلطات الصحية السعودية.

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وأضاف «رشيد» أن فرق البعثة الطبية تواصل مرورها الدوري على مقرات إقامة الحجاج المصريين، في مقرات إقامتهم بفنادق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مع تنظيم ندوات يومية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، للحفاظ على سلامتهم خلال أداء المناسك، وحتى عودتهم إلى الأراضي المصرية، منوها إلى أن بعثة الحجاج المصريين الحاصلين على تأشيرات للحج لا تضم أطفالا بين أفرادها.

 

 

 

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