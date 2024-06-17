الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فتح منافذ ومعارض لبيع اللحوم وتحرير 120 محضرا تموينيا بأسيوط

فتح شوادر لحمة
فتح شوادر لحمة

اعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن فتح بعض المنافذ ومعارض بيع اللحوم بأسعار مخفضة بمراكز اسيوط والغنايم وديروط، وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومنافذ البيع بجميع المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري وسلامة الغذاء ومباحث التموين والوحدات المحلية.

يأتي ذلك للتأكد من صلاحية السلع واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات، ومعاقبة المخالفين حفاظًا على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لمخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة وخاصة مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

استمرار الحملات بمختلف المراكز

وأشار محافظ أسيوط إن الحملات التموينية بقري ومراكز المحافظة تمت تحت إشراف ممدوح حماد وكيل وزارة التموين ورؤساء المراكز وأسفرت عن تحرير 80 محضرا تموينيا متنوعا بمركز ديروط بمشاركة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ونوابه، وتحرير 20 محضرا تموينىا بمركز اسيوط خلال عدة حملات بقرى موشا ونجع سبع وبنى حسين وريفا ودرنكة.

جاء ذلك تحت إشراف ومشاركة العميد عبد الرحمن عامر رئيس مركز ومدينة اسيوط كما تم فتح عدة منافذ لبيع اللحوم بأسعار 280 جنيها للكيلو بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك بمجمع المصالح وببعض قرى المركز كما تم تحرير 20 محضرا تموينيا بمركز الغنايم، وفتح منفذ لبيع اللحوم تحت إشراف مصطفى على رئيس مركز ومدينة الغنايم وذلك في قطاع المخابز والأسواق وبيع منتجات غير صالحة ومنتهية الصلاحية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وذلك حرصًا علي صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح إلى استمرار الحملات لضبط الأسواق والتأكد من السلع المعروضة ومدى صلاحيتها حفاظا على أن صحة وسلامة المواطنين وحماية جمهور المستهلكين منوها إلى أن هذ الملف يعد من أحد الملفات المهمة التي توليها المحافظة أهمية بالغة.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المنافذ ومعارض بيع اللحوم بأسعار مخفضة بمراكز اسيوط والغنايم وديروط الحملات التموينية على الأسواق منافذ البيع بجميع المراكز والمدن

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